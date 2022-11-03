Швейцария выделяет Украине почти $100 миллионов на восстановление энергетической инфраструктуры — Finance.ua

Швейцария выделяет Украине почти $100 миллионов на восстановление энергетической инфраструктуры Сегодня 19:14 — Казна и Политика

Швейцария выделяет Украине почти $100 миллионов на восстановление энергетической инфраструктуры

Правительство Швейцарии выделяет Украине дополнительные 100 миллионов швейцарских франков (почти $100 миллионов) на проекты по поддержке срочного восстановления энергетической инфраструктуры в рамках плана действий по оказанию помощи нашей стране в зимний период.

Об этом говорится в заявлении швейцарского правительства.

«В дополнение к нынешней гуманитарной деятельности в Украине и регионе она (Швейцария — Ред.) выделяет 100 миллионов швейцарских франков на проекты поддержки срочного восстановления энергетической инфраструктуры и облегчения нестабильной гуманитарной ситуации», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что Швейцария помогает Украине закупать источники энергии и запасные части, участвует в ремонте систем железнодорожных скреплений (для перевозки тяжелых грузов, таких как зерно). Также она оказывает гуманитарную помощь тем, кто больше всего пострадал от войны в Украине, помогает подготовиться к зиме, в частности, это замена окон, обеспечение утепления и питания.

Также правительство страны рассматривает, может ли Швейцария поставлять дополнительные товары помощи, такие как генераторы, насосы или установки для очистки воды.

Федеральный совет подаст запрос в парламент о дополнительном кредите в размере 76 млн швейцарских франков для покрытия этих расходов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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