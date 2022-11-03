Швейцария выделяет Украине почти $100 миллионов на восстановление энергетической инфраструктуры — Finance.ua

Швейцария выделяет Украине почти $100 миллионов на восстановление энергетической инфраструктуры
Правительство Швейцарии выделяет Украине дополнительные 100 миллионов швейцарских франков (почти $100 миллионов) на проекты по поддержке срочного восстановления энергетической инфраструктуры в рамках плана действий по оказанию помощи нашей стране в зимний период.
Об этом говорится в заявлении швейцарского правительства.
«В дополнение к нынешней гуманитарной деятельности в Украине и регионе она (Швейцария — Ред.) выделяет 100 миллионов швейцарских франков на проекты поддержки срочного восстановления энергетической инфраструктуры и облегчения нестабильной гуманитарной ситуации», — говорится в заявлении.
Читайте также
Отмечается, что Швейцария помогает Украине закупать источники энергии и запасные части, участвует в ремонте систем железнодорожных скреплений (для перевозки тяжелых грузов, таких как зерно). Также она оказывает гуманитарную помощь тем, кто больше всего пострадал от войны в Украине, помогает подготовиться к зиме, в частности, это замена окон, обеспечение утепления и питания.
Также правительство страны рассматривает, может ли Швейцария поставлять дополнительные товары помощи, такие как генераторы, насосы или установки для очистки воды.
Федеральный совет подаст запрос в парламент о дополнительном кредите в размере 76 млн швейцарских франков для покрытия этих расходов.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью