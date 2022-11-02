Для украинской энергетики ЕС выделит 25 млн евро — Finance.ua
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Для украинской энергетики ЕС выделит 25 млн евро

Казна и Политика
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Для украинской энергетики ЕС выделит 25 млн евро
Для украинской энергетики ЕС выделит 25 млн евро
Европейский Союз выделит Украине 25,5 млн евро для поддержки энергосистемы, а также предоставит энергооборудование.
Соответствующее решение было принято Еврокомиссией во вторник, 1 ноября, сообщили на официальном сайте организации.
Кроме того, в ЕС призвали увеличить поддержку энергетического сектора Украины.
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«россия интенсивно и прицельно атакует энергетическую инфраструктуру Украины, в последние недели и месяцы это коснулось 30% энергетической системы страны. ЕС и его страны-члены поставили Украине энергетическое оборудование на миллионы евро, однако уровень поддержки незамедлительно должен быть увеличен», — говорится в заявлении.
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Отмечается, что в ближайшие дни Европейская комиссия совместно с Министерством энергетики начнет целевую кампанию по мобилизации дальнейшей поддержки.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский встретился с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон. Они обсудили дальнейшие шаги по обеспечению энергетической безопасности Украины и усилению энергетических санкций против российской федерации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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