США выделили Украине $55 млн на инфраструктуру теплоснабжения — Finance.ua
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США выделили Украине $55 млн на инфраструктуру теплоснабжения

Казна и Политика
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США выделили Украине $55 млн на инфраструктуру теплоснабжения
США выделили Украине $55 млн на инфраструктуру теплоснабжения
Правительство Соединенных Штатов выделило $55 миллионов из фондов USAID на ремонт и поддержание работы инфраструктуры теплоснабжения в Украине, а также дополнительную помощь Госдепартаменту США для разминирования освобожденных территорий.
Об этом заявил во вторник во время брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс.
«Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о новом пакете в размере $55 миллионов долларов США, чтобы помочь Украине отремонтировать и поддержать работу инфраструктуры теплоснабжения в 19 регионах Украины, которая охватывает до семи миллионов украинцев», — отметил представитель внешнеполитического ведомства США.
Кроме того, по его словам, помощь USAID предполагает отправку более 1600 генераторов, систем очистки воды и другого оборудования, необходимого для обогрева.
«За последние 36 часов россия выпустила около 100 ракет по объектам водо- и энергоснабжения в Украине. Со снижением температуры эти российские атаки, преследующие цель увеличения страданий простых людей, особенно отвратительны», — отметил официальный представитель Госдепа.
Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты «остаются преданными победе суверенной, независимой Украины» и работают над поставкой систем ПВО, чтобы украинские силы могли в дальнейшем отражать ракетные атаки рф.
Кроме того, Прайс сообщил, что Госдепартамент США выделил $47,6 миллиона долларов компании в Калифорнии для предоставления срочной гуманитарной помощи по разминированию украинских территорий, охваченных агрессивной войной рф.
Как сообщалось, с начала масштабного вторжения рф в Украину Госдепартамент США и Агентство USAID предоставили из своих фондов более $1,5 миллиарда долларов гуманитарной помощи Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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