Швейцария вернулась к закупке золота в россии: ЕС уже готовит новые санкции — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Швейцария вернулась к закупке золота в россии: ЕС уже готовит новые санкции

Сегодня 04:58Банковские металлы
1
Швейцария вернулась к закупке золота в россии: ЕС уже готовит новые санкцииШвейцария вернулась к закупке золота в россии: ЕС уже готовит новые санкции
Лидеры Европейского Союза обсуждают введение санкций применительно к российскому золоту.
Такая информация появилась после того, как Швейцария впервые с февраля 2022 года закупила золото у страны-агрессора.
«Швейцария импортировала золото из россии впервые после вторжения в Украину, что свидетельствует о возможном смягчении позиции отрасли по отношению к российским драгоценным металлам», — сообщило агентство Bloomberg.
По данным Федерального таможенного управления Швейцарии, в мае из россии в страну было отправлено более 3 тонн золота.
Читайте также
Большинство компаний, занимающихся очисткой золота, отказались принимать металл из россии после того, как Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов исключила производителей страны из своего аккредитованного списка.
«Хотя это рассматривалось как фактический запрет на продажу российского золота на лондонском рынке, одном из крупнейших в мире, правила не запрещают переработку российского металла на других предприятиях», — отметили в агентстве.
Читайте также
Вскоре после этого Reuters объявил о планах ЕС ввести ограничения по российскому золоту. По данным агентства, такую инициативу европейские лидеры обсудят на саммите 23-24 июня.
«Лидеры Европейского Союза намерены оказывать сильное давление на россию на саммите на этой неделе... Согласно проекту документа, золото рассматривается как возможная следующая цель», — сообщило агентство.
В то же время, документ, о котором пишет Reuters, не связан с седьмым пакетом санкций. «По словам официальных лиц, хотя новый пакет в настоящее время не готовится, ведется работа по определению секторов, которые могут быть затронуты», — отмечает агентство.
Место для вашей рекламы
Пока не ясно, собирается ли ЕС запретить экспорт в россию, его импорт из россии, или и того, и другого. При этом золото — важнейший актив для Центрального банка россии, столкнувшегося с ограничениями доступа к хранящимся за рубежом резервам.
Если ЕС примет санкции в отношении российского золота, те же ограничения, вероятно, введет и Швейцария. Эта страна не входит в состав Евросоюза, однако еще в конце февраля она решила вести такую политику санкций в отношении россии, как и ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.