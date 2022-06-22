Швейцария вернулась к закупке золота в россии: ЕС уже готовит новые санкции — Finance.ua

Швейцария вернулась к закупке золота в россии: ЕС уже готовит новые санкции

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Швейцария вернулась к закупке золота в россии: ЕС уже готовит новые санкции

Лидеры Европейского Союза обсуждают введение санкций применительно к российскому золоту.

Такая информация появилась после того, как Швейцария впервые с февраля 2022 года закупила золото у страны-агрессора.

«Швейцария импортировала золото из россии впервые после вторжения в Украину, что свидетельствует о возможном смягчении позиции отрасли по отношению к российским драгоценным металлам», — сообщило агентство Bloomberg

По данным Федерального таможенного управления Швейцарии, в мае из россии в страну было отправлено более 3 тонн золота.

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Большинство компаний, занимающихся очисткой золота, отказались принимать металл из россии после того, как Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов исключила производителей страны из своего аккредитованного списка.

«Хотя это рассматривалось как фактический запрет на продажу российского золота на лондонском рынке, одном из крупнейших в мире, правила не запрещают переработку российского металла на других предприятиях», — отметили в агентстве.

Вскоре после этого Reuters объявил о планах ЕС ввести ограничения по российскому золоту. По данным агентства, такую инициативу европейские лидеры обсудят на саммите 23-24 июня.

«Лидеры Европейского Союза намерены оказывать сильное давление на россию на саммите на этой неделе... Согласно проекту документа, золото рассматривается как возможная следующая цель», — сообщило агентство.

В то же время, документ, о котором пишет Reuters, не связан с седьмым пакетом санкций. «По словам официальных лиц, хотя новый пакет в настоящее время не готовится, ведется работа по определению секторов, которые могут быть затронуты», — отмечает агентство.

Пока не ясно, собирается ли ЕС запретить экспорт в россию, его импорт из россии, или и того, и другого. При этом золото — важнейший актив для Центрального банка россии, столкнувшегося с ограничениями доступа к хранящимся за рубежом резервам.

Если ЕС примет санкции в отношении российского золота, те же ограничения, вероятно, введет и Швейцария. Эта страна не входит в состав Евросоюза, однако еще в конце февраля она решила вести такую политику санкций в отношении россии, как и ЕС.

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