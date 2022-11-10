Швейцария продлила статус украинцев еще на год — Finance.ua

Швейцария продлила статус украинцев еще на год
Правительство Швейцарии продлило особый статус украинских беженцев и программу поддержки до марта 2024 года.
Об этом сообщает swissinfo.ch.
«Украинское гражданское население страдает от продолжающихся нападений россии. Людей ждет холодная зима. Чтобы снова отменить защищенный статус S, требуется стабильная нормализация ситуации. Поэтому безопасное возвращение для беженцев невозможно», — заявила министр юстиции Карин Келлер-Саттер.
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По ее словам, в ближайшее время нельзя предвидеть улучшение ситуации в Украине, а атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру все еще возможны по всей стране.
Таким образом, так называемый статус защиты S не будет отменен раньше 4 марта 2024 года, если ситуация не изменится до того времени.
На сегодняшний день в Швейцарии специальный статус защиты получили 68 тысяч человек из Украины. Беженцы с этим статусом могут уезжать за границу и возвращаться в Швейцарию без специального разрешения на поездку. Также они могут заниматься оплачиваемой работой (включая самозанятость), не выжидая для этого определенного периода.
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