Швейцария первой среди крупных экономик снизила ключевую ставку — Finance.ua

Швейцария первой среди крупных экономик снизила ключевую ставку Сегодня 19:34

Швейцария первой среди крупных экономик снизила ключевую ставку

Национальный банк Швейцарии неожиданно снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 1,5%, это стало первым таким снижением с момента ослабления пандемии.

Об этом пишет Bloomberg.

Хотя некоторые инвесторы делали ставку на такое снижение, большинство экономистов прогнозировали, что ставка останется неизменной, по крайней мере, до июня.

После этого решения курс франка упал на 1% по отношению к евро до самого слабого уровня с июля 2023 года. По отношению к доллару он упал на 1,2% до нового четырехмесячного минимума.

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«Смягчение нашей монетарной политики стало возможным благодаря эффективной борьбе с инфляцией за последние 2,5 года», — заявил в четверг президент швейцарского Центробанка Томас Джордан.

Решение швейцарского банка следует за решением ФРС в среду придерживаться своего прогноза относительно трех снижений ставок в этом году. Норвежский центральный банк оставил стоимость заимствований без изменений в четверг, и такого же результата ожидают от Банка Англии позже в этот же день.

ШНБ прогнозирует, что инфляция в среднем составит 1,4% в текущем году, 1,2% в 2025 году и 1,1% в 2026 году.

Швейцария стала первой страной с развитой экономикой, снизившей процентные ставки после длительного высокого инфляционного давления, усиленного влиянием пандемии на мировую торговлю и полномасштабной войной рф в Украине.

Економічна Правда По материалам:

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