ФРС США снова оставила ключевую ставку без изменений — Finance.ua

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ФРС США снова оставила ключевую ставку без изменений

Мир
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ФРС США снова оставила ключевую ставку без изменений
ФРС США снова оставила ключевую ставку без изменений
Федеральная резервная система (ФРС) США решила сохранить ключевую ставку на уровне 5,25−5,5%, при этом прогноз роста ВВП США на 2024 год повысили до 2,1% с 1,4%, долгосрочный оставили на уровне 1,8%.
Об этом говорится в заявлении ФРС.
Последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность растет уверенными темпами. Прирост рабочих мест остается высоким, а уровень безработицы остается низким. Инфляция замедлилась за последний год, но остается высокой.
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Комитет ФРС стремится добиться максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Комитет считает, что риски для достижения целей занятости и инфляции становятся более сбалансированными. Экономические перспективы неопределенные, и Комитет остается очень внимательным к инфляционным рискам", — говорится в заявлении.
При этом прогноз роста ВВП на 2024 год повышен до 2,1% с 1,4%, долгосрочный оставлен на 1,8%.
По материалам:
Економічна Правда
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