Швейцария отказалась от конфискации российских активов — Finance.ua

Швейцария отказалась от конфискации российских активов Сегодня 19:46 — Фондовый рынок

Швейцария отказалась от конфискации российских активов

Правительство Швейцарии отказалось от конфискации российских активов из-за того, что это якобы нарушает конституцию и подрывает существующий правопорядок.

Об этом говорится в пояснении Федерального совета Швейцарии.

Как отмечается, на фоне международных дискуссий и нескольких парламентских запросов Федеральный совет обратился в администрацию с просьбой изучить правовую ситуацию относительно активов, которые в настоящее время заморожены в Швейцарии в результате санкций против россии.

Внутренняя рабочая группа, возглавляемая федеральным офисом юстиции, проинформировала Федеральный совет о своих выводах.

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«Рабочая группа, представлявшая Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO), Государственный секретариат по международным финансам (SIF) и Директорат международного права (DIL) под руководством федерального офиса юстиции, пришла к выводу, что экспроприация частных активов законного происхождения без компенсации недопустима по швейцарскому законодательству. Конфискация замороженных частных активов противоречит Федеральной конституции и действующему правопорядку и нарушает международные обязательства Швейцарии», — говорится в объяснении.

В то же время Швейцария продолжит рассматривать возможность конфискации валютных резервов центрального банка россии и других государственных активов и более жестких уголовных наказаний за нарушение санкций.

«Швейцария внимательно следит за этими предложениями и высказывает свое мнение в ходе дискуссий. Соответствующие ведомства будут регулярно информировать Федеральный совет о международном развитии событий в этой сфере», — говорится в сообщении.

«Независимо от дискуссий по замороженным российским активам, Федеральный совет подтвердил свое намерение продолжать поддержку Украины», — добавили также в швейцарском правительстве.

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Економічна Правда По материалам:

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