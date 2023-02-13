Конфискованные российские активы будут продавать на аукционах по механизму малой приватизации — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Конфискованные российские активы будут продавать на аукционах по механизму малой приватизации

Казна и Политика
10
Конфискованные российские активы будут продавать на аукционах по механизму малой приватизации
Конфискованные российские активы будут продавать на аукционах по механизму малой приватизации
Кабинет Министров утвердил порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии россии и порядок продажи конфискованных российских активов.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, порядок определяет, в частности, вопросы использования средств на восстановление, отбор проектов и приоритетность обновления объектов, прозрачность отчетности.
Читайте также
Также правительство приняло постановление, регулирующее продажу конфискованных российских активов и имущества, средства из которых являются одним из источников наполнения Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии рф.
По словам Шмыгаля, в госбюджете Украины уже есть 17 млрд грн, конфискованных у российских банков.
Читайте также
«Мы заморозили и конфисковали сотни объектов, принадлежавших российскому правительству или российским олигархам в Украине. Многие из этих объектов сейчас фактически простаивают. Правительство запустит открытую и абсолютно прозрачную продажу этого имущества. Это означает открытые аукционы, где украинский или иностранный бизнес может приобрести конфискованные объекты в собственность», — отметил глава правительства.
Место для вашей рекламы
Премьер-министр подчеркнул, что все средства от этой продажи будут направлены на восстановление Украины, энергосистемы, жилья людей, разминирование и «многие другие вещи, которые возвращают надежду на лучшее будущее».
Шмыгаль добавил, что аукционы по продажам будут проходить по тому же принципу, как и малая приватизация. Отвечать за них будет Фонд государственного имущества, таким образом, будет сохранен принцип открытости, прозрачности и конкуренции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.