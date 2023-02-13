Конфискованные российские активы будут продавать на аукционах по механизму малой приватизации — Finance.ua

Конфискованные российские активы будут продавать на аукционах по механизму малой приватизации Сегодня 14:34 — Казна и Политика

Конфискованные российские активы будут продавать на аукционах по механизму малой приватизации

Кабинет Министров утвердил порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии россии и порядок продажи конфискованных российских активов.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, порядок определяет, в частности, вопросы использования средств на восстановление, отбор проектов и приоритетность обновления объектов, прозрачность отчетности.

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Также правительство приняло постановление, регулирующее продажу конфискованных российских активов и имущества, средства из которых являются одним из источников наполнения Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии рф.

По словам Шмыгаля, в госбюджете Украины уже есть 17 млрд грн, конфискованных у российских банков.

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«Мы заморозили и конфисковали сотни объектов, принадлежавших российскому правительству или российским олигархам в Украине. Многие из этих объектов сейчас фактически простаивают. Правительство запустит открытую и абсолютно прозрачную продажу этого имущества. Это означает открытые аукционы, где украинский или иностранный бизнес может приобрести конфискованные объекты в собственность», — отметил глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что все средства от этой продажи будут направлены на восстановление Украины, энергосистемы, жилья людей, разминирование и «многие другие вещи, которые возвращают надежду на лучшее будущее».

Шмыгаль добавил, что аукционы по продажам будут проходить по тому же принципу, как и малая приватизация. Отвечать за них будет Фонд государственного имущества, таким образом, будет сохранен принцип открытости, прозрачности и конкуренции.

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