Швейцария и Индия заключили соглашение о свободной торговле после 16 лет переговоров — Finance.ua

Швейцария и Индия заключили соглашение о свободной торговле после 16 лет переговоров Сегодня 19:30 — Мир

Швейцария и Индия заключили соглашение о свободной торговле после 16 лет переговоров

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелин заявил, что Швейцария и Индия достигли консенсуса по соглашению о свободной торговле после 16 лет переговоров.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно сообщению министра экономики Швейцарии, Пармелин отправился в Индию сразу после Всемирного экономического форума в Давосе, чтобы встретиться с коллегой Пийушем Гоялом. По его словам, общая схема соглашения была согласована и чиновники работают над завершением деталей.

По словам Пармелина, соглашение «создаст рабочие места для молодого населения Индии и обеспечит занятость в Швейцарии».

Напомним, 15 января президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию с рабочим визитом, чтобы поучаствовать в Давосском форуме, а также провести переговоры с лидерами страны. Швейцария объявила, что предоставит 1,6 млрд евро помощи Украине с 2025-го по 2028-й год и хочет принять глобальный «саммит мира».

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