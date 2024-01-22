Швейцария и Индия заключили соглашение о свободной торговле после 16 лет переговоров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Швейцария и Индия заключили соглашение о свободной торговле после 16 лет переговоров

Мир
11
Швейцария и Индия заключили соглашение о свободной торговле после 16 лет переговоров
Швейцария и Индия заключили соглашение о свободной торговле после 16 лет переговоров
Министр экономики Швейцарии Ги Пармелин заявил, что Швейцария и Индия достигли консенсуса по соглашению о свободной торговле после 16 лет переговоров.
Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно сообщению министра экономики Швейцарии, Пармелин отправился в Индию сразу после Всемирного экономического форума в Давосе, чтобы встретиться с коллегой Пийушем Гоялом. По его словам, общая схема соглашения была согласована и чиновники работают над завершением деталей.
Читайте также
По словам Пармелина, соглашение «создаст рабочие места для молодого населения Индии и обеспечит занятость в Швейцарии».
Напомним, 15 января президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию с рабочим визитом, чтобы поучаствовать в Давосском форуме, а также провести переговоры с лидерами страны. Швейцария объявила, что предоставит 1,6 млрд евро помощи Украине с 2025-го по 2028-й год и хочет принять глобальный «саммит мира».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.