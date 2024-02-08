Швеция выделила 26 млн евро на энергоэффективность в Украине — Finance.ua

Швеция выделила 26 млн евро на энергоэффективность в Украине Сегодня 11:30 — Энергетика

Швеция выделила 26 млн евро на энергоэффективность в Украине

Для грантовой поддержки проектов энергоэффективности в Украине Швеция выделила 26,4 млн евро.

Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Средства поступили в фонд Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (Фонд E5P). Решение об их выделении приняло правительство Швеции через Шведское агентство международного развития (Sida).

Далее выделенные правительством Швеции средства будут направлены по решению доноров Фонда Е5Р в виде грантовой поддержки общинам.

На грантовую поддержку могут рассчитывать, в частности, общины, реализующие проекты в сфере централизованного тепло-, водоснабжения, повышения энергоэффективности в зданиях коммунальной формы собственности, развития городского электротранспорта, возобновляемой энергии за счет кредитов европейских учреждений.

Напомним, ранее Украина получила 25 грузов помощи из Азербайджана. Это уже четвертый транш помощи от Азербайджана, куда вошли трансформаторные подстанции, силовой трансформатор, провода, разъединители и другое оборудование для проведения восстановительных и ремонтных работ.

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры до конца года планирует защитить от ракетных атак 22 объекта энергетики в 14 областях.

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