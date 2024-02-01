Что происходит в мировом энергетическом секторе: перспективы и прогнозы от CEO (исследование) — Finance.ua

Что происходит в мировом энергетическом секторе: перспективы и прогнозы от CEO (исследование) Сегодня 19:35 — Энергетика

Что происходит в мировом энергетическом секторе: перспективы и прогнозы от CEO (исследование)

Согласно результатам исследования KPMG 2023 CEO Outlook , руководители компаний в области энергетики, природных ресурсов и химической промышленности уверены в перспективах роста своих компаний и в целом и сосредотачивают усилия на улучшении качества клиентских услуг и реализации инициатив ESG.

87% СЕО компаний энергетического сектора уверены в перспективах роста их организаций. 83% демонстрируют высокий уровень уверенности в отрасли, а 75% выразили общую уверенность в экономике на следующие три года.

Изменились операционные приоритеты руководителей компаний из энергетического сектора для достижения роста. Для 12% респондентов главным приоритетом стало улучшение качества клиентских услуг (по сравнению с нулевым показателем в 2022 году). Прогресс в цифровой сфере и продолжение реализации инициатив ESG являются приоритетами для 23% и 17% руководителей соответственно.

Технологии

Искусственный интеллект (ИИ) трансформирует почти каждую сферу деятельности человека и влияет на разные аспекты повседневной, деловой и общественной жизни. 64% лидеров компаний энергетического сектора считают инвестиции в генеративный ИИ главным приоритетом, а 48% ожидают получения прибыли от таких инвестиций в течение трех-пяти лет.

Вместе с тем, 55% респондентов сообщили, что прогресс в сфере автоматизации задерживается из-за обеспокоенности тем, как системы ИИ принимают решения.

60% руководителей сектора энергетики соглашаются, что внедрение генеративного ИИ может привести к этическим проблемам.

82% полагают, что он также может открывать злоумышленникам новые стратегии атак.

Даже при всем внимании, которое уделяется кибербезопасности в последние несколько лет, лишь 46% руководителей компаний утверждают, что они готовы противостоять кибератакам.

ESG

78% руководителей в энергетическом секторе утверждают, что они полностью внедрили принципы ESG (англ. environmental, social, governance — «окружающая среда», «социальная сфера», «корпоративное управление») в своих компаниях для повышения прибыльности бизнеса.

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22% опрошенных считают, что вопросы ESG будут иметь наибольшее влияние на их отношения с клиентами в течение следующих трех лет. Следует заметить, что это новый фокус для сектора. Несоответствие ожиданиям клиентов ESG может привести к увеличению расходов на финансирование и снижению конкурентоспособности.

Более трети (37%) руководителей компаний определяют приоритетность ESG-затрат для решения экологических проблем, таких как достижение нулевого уровня выбросов. При этом треть опрошенных СЕО энергетических компаний признают, что достижению этой цели в ближайшей перспективе препятствует сложность декарбонизации цепей поставок из-за геополитической неопределенности, высокой стоимости альтернативных видов топлива и усиления регулирования.

Таланты

Большинство руководителей компаний энергетического сектора во всем мире поддерживают допандемийные пути организации труда: 73% ожидают полного возвращения персонала в офисы в течение трех лет, 94% планируют стимулировать сотрудников, которые вернутся в офис, благоприятными задачами, повышениями оплаты труда или продвижением по службе.

СЕО утверждают, что они сосредоточены на создании для сотрудников инклюзивной среды, ценящей разнообразие и способствующей формированию чувства принадлежности. Однако 60% опрошенных считают, что прогресс в сфере инклюзивности и разнообразия в бизнес-среде идет слишком медленно.

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