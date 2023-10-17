Шуляк объяснила, нужно ли платить налоги из средств, полученных в качестве компенсации за поврежденное жилье — Finance.ua

Шуляк объяснила, нужно ли платить налоги из средств, полученных в качестве компенсации за поврежденное жилье Сегодня 09:30 — Личные финансы

Шуляк объяснила, нужно ли платить налоги из средств, полученных в качестве компенсации за поврежденное жилье

Средства от государства, полученные в качестве компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье по программе «єВідновлення», не облагаются налогом и не влияют на получение субсидий и других выплат. Гражданам, получающим эти выплаты, ничего не нужно платить как налог в бюджет.

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

По ее словам, согласно пункту 165.1.66 закона Украины № 3219-IX от 30.06.2023 года «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения», сумма дохода, полученного в качестве компенсации за поврежденный/уничтоженный объект жилья не подлежит налогообложению.

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«В случае компенсаций в рамках „єВідновлення“ наша цель — не наполнение бюджета, а помощь людям, лишившимся жилья или возможности в нем проживать, поэтому никаких налогов из средств, полученных в качестве компенсации, не нужно уплачивать ни сейчас, ни потом. Этот момент четко прописан на законодательном уровне, поэтому недопустимы никакие манипуляции на этот счет», — подчеркнула нардеп.

Она также сообщила, что по состоянию на сегодняшний день отработано уже больше половины заявлений на компенсацию за поврежденное имущество и согласовано на их выплату более 1,8 млрд гривен. Сумма же сгенерированных жилищных сертификатов, которые можно обменять на новое жилье вместо вовсе разрушенного, составляет уже более 400 млн гривен.

Справка Finance.ua:

5 октября народные депутаты поддержали в целом законопроект № 10 063 об изменениях в закон № 2923-IX, которым регулируется порядок выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российской агрессии;

основное изменение — расширение форм компенсации с 1 января 2024 года, по которым можно претендовать на выплату по программе «єВідновлення»: отныне ее смогут получить и те украинцы, которые произвели ремонт поврежденного жилья за свой счет.

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