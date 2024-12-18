Штрафы заменят другим наказанием, если взыскание невозможно — Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал закон № 4081-IX об усовершенствовании исполнения наказания в виде штрафа и общественных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
Закон предусматривает, в частности, замену штрафа другим видом наказания в случае, если взыскать штраф невозможно в связи с отсутствием у должника имущества и денежных средств.
Кроме того, предоставлена возможность отбывать общественные работы в пределах всего города или области, при условии обеспечения транспортировки осужденных на соответствующий объект и обратно.
Также, согласно закону, общественные работы выполняются не более четырех часов в день, а по заявлению осужденного — до восьми часов в день, но не менее 40 часов в месяц, а несовершеннолетними — не более двух часов в день, но не менее 25 часов в месяц.
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