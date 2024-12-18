Штрафы заменят другим наказанием, если взыскание невозможно — Зеленский подписал закон — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Штрафы заменят другим наказанием, если взыскание невозможно — Зеленский подписал закон

Казна и Политика
32
Штрафы заменят другим наказанием, если взыскание невозможно — Зеленский подписал закон
Штрафы заменят другим наказанием, если взыскание невозможно — Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал закон № 4081-IX об усовершенствовании исполнения наказания в виде штрафа и общественных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
Закон предусматривает, в частности, замену штрафа другим видом наказания в случае, если взыскать штраф невозможно в связи с отсутствием у должника имущества и денежных средств.
Читайте также
Кроме того, предоставлена ​​возможность отбывать общественные работы в пределах всего города или области, при условии обеспечения транспортировки осужденных на соответствующий объект и обратно.
Также, согласно закону, общественные работы выполняются не более четырех часов в день, а по заявлению осужденного — до восьми часов в день, но не менее 40 часов в месяц, а несовершеннолетними — не более двух часов в день, но не менее 25 часов в месяц.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.