Штрафы заменят другим наказанием, если взыскание невозможно — Зеленский подписал закон Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Штрафы заменят другим наказанием, если взыскание невозможно — Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 4081-IX об усовершенствовании исполнения наказания в виде штрафа и общественных работ.

Закон предусматривает, в частности, замену штрафа другим видом наказания в случае, если взыскать штраф невозможно в связи с отсутствием у должника имущества и денежных средств.

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Кроме того, предоставлена ​​возможность отбывать общественные работы в пределах всего города или области, при условии обеспечения транспортировки осужденных на соответствующий объект и обратно.

Также, согласно закону, общественные работы выполняются не более четырех часов в день, а по заявлению осужденного — до восьми часов в день, но не менее 40 часов в месяц, а несовершеннолетними — не более двух часов в день, но не менее 25 часов в месяц.

Укрінформ По материалам:

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