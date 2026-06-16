Штрафы за собак и кошек. Как зарегистрировать своего питомца
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В некоторых городах Украины муниципальные инспекторы уже проверяют наличие регистрации животных, а отсутствие необходимых документов может стать основанием для административной ответственности. При этом микрочип, ветеринарный паспорт или адресник ошейнику не заменяют официального внесения животного в реестр.
Об этом говорится в новом видео на YouTube-канале Finance.ua.
Микрочип и ветпаспорт не заменяют регистрацию
Как объяснила кинолог Марина Бойко, у владельцев часто бывает ложное убеждение, что наличие микрочипа или ветеринарного паспорта автоматически означает официальную регистрацию животного.
По ее словам, государственный учет — это отдельная административная процедура. Для этого владельцу необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) и предоставить пакет документов.
После предоставления документов информацию проверяют и вносят в соответствующий реестр.
Как рассказала кинолог, ориентировочно в течение двух недель владелец получает уведомление о готовности документов. После этого необходимо посетить ЦПАУ, где выдают свидетельство о регистрации животного и индивидуальный номерной жетон.
По словам специалиста, этот жетон должен быть закреплен на ошейнике животного во время прогулок.
В настоящее время ЦПАУ принимают заявления на регистрацию собак и кошек. Если же речь идет об экзотических животных, птицах или рептилиях, для их официального учета необходимо обращаться в специализированные ветеринарные учреждения.
Эксперт отметила, что за отсутствие обязательной регистрации собаки теоретически может наступать административная ответственность. Именно поэтому владельцам советуют заранее проверить все необходимые документы и пройти процедуру учета животного.
Подробно об официальном учете домашних питомцев смотрите в видео по ссылке: