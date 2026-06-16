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Штрафы за собак и кошек. Как зарегистрировать своего питомца

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Штрафы за собак и кошек. Как зарегистрировать своего питомца
Штрафы за собак и кошек. Как зарегистрировать своего питомца
В некоторых городах Украины муниципальные инспекторы уже проверяют наличие регистрации животных, а отсутствие необходимых документов может стать основанием для административной ответственности. При этом микрочип, ветеринарный паспорт или адресник ошейнику не заменяют официального внесения животного в реестр.
Об этом говорится в новом видео на YouTube-канале Finance.ua.

Микрочип и ветпаспорт не заменяют регистрацию

Как объяснила кинолог Марина Бойко, у владельцев часто бывает ложное убеждение, что наличие микрочипа или ветеринарного паспорта автоматически означает официальную регистрацию животного.
По ее словам, государственный учет — это отдельная административная процедура. Для этого владельцу необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) и предоставить пакет документов.
Кинолог также отметила, что пройти такую ​​процедуру дистанционно через приложение «Дія» на данный момент невозможно.

Какие документы нужны для регистрации

Для внесения животного в реестр владелец должен лично подать:
  • паспорт гражданина Украины;
  • международный ветеринарный паспорт животных;
  • копию документа об актуальной прививке от бешенства;
  • цветную фотографию животного размером 10×15 см.
В ЦПАУ также необходимо заполнить заявление и уплатить административный сбор. По словам Марины Бойко, его размер составляет 210 гривен.
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После предоставления документов информацию проверяют и вносят в соответствующий реестр.
Как рассказала кинолог, ориентировочно в течение двух недель владелец получает уведомление о готовности документов. После этого необходимо посетить ЦПАУ, где выдают свидетельство о регистрации животного и индивидуальный номерной жетон.
По словам специалиста, этот жетон должен быть закреплен на ошейнике животного во время прогулок.
В настоящее время ЦПАУ принимают заявления на регистрацию собак и кошек. Если же речь идет об экзотических животных, птицах или рептилиях, для их официального учета необходимо обращаться в специализированные ветеринарные учреждения.
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Могут ли оштрафовать

Эксперт отметила, что за отсутствие обязательной регистрации собаки теоретически может наступать административная ответственность. Именно поэтому владельцам советуют заранее проверить все необходимые документы и пройти процедуру учета животного.
Подробно об официальном учете домашних питомцев смотрите в видео по ссылке:
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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