Штрафы за парковку на полосе маршрутного транспорта: когда водителя не оштрафуют — Finance.ua
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Штрафы за парковку на полосе маршрутного транспорта: когда водителя не оштрафуют

Технологии&Авто
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Учитывая положения части второй статьи 17 ПДД, водитель вправе заезжать на проезжую часть полосы маршрутного транспорта, разделенной штриховой разметкой, для того чтобы высадить пассажира, и полиция не должна штрафовать его за это. К такому выводу пришел Верховный Суд Украины по делу № 201/2179/17.
Дело началось в 2017 году, когда автомобиль Mercedes-Benz стоял в подъезде Днепра. За это полицейские оштрафовали на 510 гривен по ст. Статья 122 КЗоТ Украины.
Водитель отказался платить штраф и обратился в суд. В итоге дело дошло до Верховного Суда.
Судья Верховного Суда рассмотрел материал, решил отменить штраф для водителя и закрыл дело.
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Причиной своего решения стало то, что водитель не нарушил статью 17.1 Закона Украины «О дорожном движении», которая разрешает парковаться на маршрутной полосе с целью высадки пассажиров.

Как сэкономить на оплате штрафа ПДД

Справка Finance.ua:

  • Напомним, у украинских водителей будет возможность делиться техпаспортом на авто с помощью приложения «Дія» — это будет удобно для тех, кто передает право управления своим автомобилем близким и знакомым.
Заявление на надлежащего пользователя в «Дії» должны подавать 2 человека — владелец авто и водитель, желающий стать надлежащим пользователем. Для этого необходимо добавить следующие документы:
  • заграничный или внутренний паспорт в «Дії»;
  • для владельца: техпаспорт транспортного средства, на которого будет назначен надлежащий пользователь;
  • для надлежащего пользователя: водительское удостоверение соответствующей категории.
Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

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По материалам:
mmr.ua
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