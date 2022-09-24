Штрафы за парковку на полосе маршрутного транспорта: когда водителя не оштрафуют — Finance.ua

Штрафы за парковку на полосе маршрутного транспорта: когда водителя не оштрафуют Вчера 19:13 — Технологии&Авто

Учитывая положения части второй статьи 17 ПДД, водитель вправе заезжать на проезжую часть полосы маршрутного транспорта, разделенной штриховой разметкой, для того чтобы высадить пассажира, и полиция не должна штрафовать его за это. К такому выводу пришел Верховный Суд Украины по делу № 201/2179/17.

Дело началось в 2017 году, когда автомобиль Mercedes-Benz стоял в подъезде Днепра. За это полицейские оштрафовали на 510 гривен по ст. Статья 122 КЗоТ Украины.

Водитель отказался платить штраф и обратился в суд. В итоге дело дошло до Верховного Суда.

Судья Верховного Суда рассмотрел материал, решил отменить штраф для водителя и закрыл дело.

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Причиной своего решения стало то, что водитель не нарушил статью 17.1 Закона Украины «О дорожном движении», которая разрешает парковаться на маршрутной полосе с целью высадки пассажиров.

Справка Finance.ua:

Напомним, у украинских водителей будет возможность делиться техпаспортом на авто с помощью приложения «Дія» — это будет удобно для тех, кто передает право управления своим автомобилем близким и знакомым.

Заявление на надлежащего пользователя в «Дії» должны подавать 2 человека — владелец авто и водитель, желающий стать надлежащим пользователем. Для этого необходимо добавить следующие документы:

заграничный или внутренний паспорт в «Дії»;

для владельца: техпаспорт транспортного средства, на которого будет назначен надлежащий пользователь;

для надлежащего пользователя: водительское удостоверение соответствующей категории.

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