Названы самые популярные кроссоверы в мире за 2022 год — Finance.ua

Названы самые популярные кроссоверы в мире за 2022 год Сегодня 03:01 — Технологии&Авто

Названы самые популярные кроссоверы в мире за 2022 год

Спрос на кроссоверы растет по всему миру — они уже стали самым популярным классом автомобилей. За первое полугодие 2022 года продано 14,8 миллионов авто повышенной проходимости. Такую статистику приводит сайт Focus2move.

Наибольшим спросом пользуются японские кроссоверы — в ТОП-10 лидеров рынка их сразу четыре. К тому же, самый популярный кроссовер в мире — Toyota RAV4 с 371 тыс. проданных авто за первое полугодие.

На второе место неожиданно поднялся Hyundai Tucson (273 тыс. шт.), а третьим стал Kia Sportage (221 тыс. шт.). Серьезно потеряла позиции Honda CR-V, опустившаяся со второй позиции сразу на седьмую. Впрочем, этом связано со сменой поколений модели и переоснасткой сборочных предприятий. В премиум-сегменте лидирует Mercedes-Benz GLC (166 тыс. авто).

Самые популярные в мире кроссоверы за 2022 год:

Toyota RAV4 — 371 тыс. проданных авто Hyundai Tucson — 273 тыс. шт. Kia Sportage — 221 тыс. шт. Wuling HongGuang MiniI EV — 202 тис. шт.; Volkswagen Tiguan — 202 тыс. шт.; Toyota Highlander — 186 тыс. шт.; Honda CR-V — 181 тыс. шт.; Mazda CX-5 — 171 тыс. шт.; Mercedes-Benz GLC — 166 тыс. шт.; BYD Song — 163 тыс. шт.

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Фокус По материалам:

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