Названы самые популярные кроссоверы в мире за 2022 год — Finance.ua

Названы самые популярные кроссоверы в мире за 2022 год
Спрос на кроссоверы растет по всему миру — они уже стали самым популярным классом автомобилей. За первое полугодие 2022 года продано 14,8 миллионов авто повышенной проходимости. Такую статистику приводит сайт Focus2move.
Наибольшим спросом пользуются японские кроссоверы — в ТОП-10 лидеров рынка их сразу четыре. К тому же, самый популярный кроссовер в мире — Toyota RAV4 с 371 тыс. проданных авто за первое полугодие.
На второе место неожиданно поднялся Hyundai Tucson (273 тыс. шт.), а третьим стал Kia Sportage (221 тыс. шт.). Серьезно потеряла позиции Honda CR-V, опустившаяся со второй позиции сразу на седьмую. Впрочем, этом связано со сменой поколений модели и переоснасткой сборочных предприятий. В премиум-сегменте лидирует Mercedes-Benz GLC (166 тыс. авто).
Самые популярные в мире кроссоверы за 2022 год:
- Toyota RAV4 — 371 тыс. проданных авто
- Hyundai Tucson — 273 тыс. шт.
- Kia Sportage — 221 тыс. шт.
- Wuling HongGuang MiniI EV — 202 тис. шт.;
- Volkswagen Tiguan — 202 тыс. шт.;
- Toyota Highlander — 186 тыс. шт.;
- Honda CR-V — 181 тыс. шт.;
- Mazda CX-5 — 171 тыс. шт.;
- Mercedes-Benz GLC — 166 тыс. шт.;
- BYD Song — 163 тыс. шт.
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