Названы самые популярные кроссоверы в мире за 2022 год — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Названы самые популярные кроссоверы в мире за 2022 год

Технологии&Авто
22
Названы самые популярные кроссоверы в мире за 2022 год
Названы самые популярные кроссоверы в мире за 2022 год
Спрос на кроссоверы растет по всему миру — они уже стали самым популярным классом автомобилей. За первое полугодие 2022 года продано 14,8 миллионов авто повышенной проходимости. Такую статистику приводит сайт Focus2move.
Наибольшим спросом пользуются японские кроссоверы — в ТОП-10 лидеров рынка их сразу четыре. К тому же, самый популярный кроссовер в мире — Toyota RAV4 с 371 тыс. проданных авто за первое полугодие.
На второе место неожиданно поднялся Hyundai Tucson (273 тыс. шт.), а третьим стал Kia Sportage (221 тыс. шт.). Серьезно потеряла позиции Honda CR-V, опустившаяся со второй позиции сразу на седьмую. Впрочем, этом связано со сменой поколений модели и переоснасткой сборочных предприятий. В премиум-сегменте лидирует Mercedes-Benz GLC (166 тыс. авто).

Самые популярные в мире кроссоверы за 2022 год:

  1. Toyota RAV4 — 371 тыс. проданных авто
  2. Hyundai Tucson — 273 тыс. шт.
  3. Kia Sportage — 221 тыс. шт.
  4. Wuling HongGuang MiniI EV — 202 тис. шт.;
  5. Volkswagen Tiguan — 202 тыс. шт.;
  6. Toyota Highlander — 186 тыс. шт.;
  7. Honda CR-V — 181 тыс. шт.;
  8. Mazda CX-5 — 171 тыс. шт.;
  9. Mercedes-Benz GLC — 166 тыс. шт.;
  10. BYD Song — 163 тыс. шт.
Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Оформить Зеленую карту онлайн 🚗

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.