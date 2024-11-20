Штрафы за отсутствие ребенка в школе в Польше: где и как часто налагают — Finance.ua
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Штрафы за отсутствие ребенка в школе в Польше: где и как часто налагают

Личные финансы
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Штрафы за отсутствие ребенка в школе в Польше: где и как часто налагают
Штрафы за отсутствие ребенка в школе в Польше: где и как часто налагают
В Польше ситуации, связанные с прогулами школы, часто разрешаются мирно, без финансовых наказаний для родителей.
Но в начале учебного года на платформе X появилось сообщение, вызвавшее волну обсуждений. Его автор призвал родителей «готовить кошельки», намекая на штрафы за пропуски ребенком школы. Причиной обсуждений стал скриншот тизера статьи Gazeta Wyborcza, в котором говорится о возможности введения финансовых санкций для родителей за прогулы их детей. Об этом пишет shoppingpl.com.
Сообщение вызвало противоречивые комментарии, польская ассоциация «Правда», занимающаяся фактчекингом, объяснила, есть ли основания для паники.
Штрафы за пропуски занятий — не новшество в Польше. В соответствии с Законом об образовании ребенок обязан посещать детский сад, начальную школу и продолжать обучение до 18 лет. Если ученик пропускает более 50% занятий в течение месяца без уважительной причины, родители могут быть оштрафованы.
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Максимальный штраф составляет 10 000 злотых, а при повторных нарушениях — до 50 000 злотых.
Впрочем, реальные случаи штрафования свидетельствуют о значительно меньших суммах или вообще отсутствии санкций. Например, в прошлом учебном году:
  • Краков, Вроцлав, Люблин, Торунь — не наложен ни один штраф,
  • Гданьск — 5 штрафов по 100 злотых каждый,
  • Познань -16 штрафов по 500 злотых,
  • Щецин — один штраф на 2000 злотых.
Большинство случаев нарушений не влекут штрафов. В польских городах предпочитают общаться с родителями и искать компромиссы. Поэтому реальная практика применения штрафов в Польше редкая и умеренная.
Напомним, согласно изменениям в Спецзакон, с 1 сентября 2024 года посещение польских школ стало обязательным для украинских учеников. Невыполнение этого условия может привести к потере социальных выплат и значительным штрафам.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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