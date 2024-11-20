Штрафы за отсутствие ребенка в школе в Польше: где и как часто налагают — Finance.ua

Штрафы за отсутствие ребенка в школе в Польше: где и как часто налагают Сегодня 19:39 — Личные финансы

Штрафы за отсутствие ребенка в школе в Польше: где и как часто налагают

В Польше ситуации, связанные с прогулами школы, часто разрешаются мирно, без финансовых наказаний для родителей.

Но в начале учебного года на платформе X появилось сообщение, вызвавшее волну обсуждений. Его автор призвал родителей «готовить кошельки», намекая на штрафы за пропуски ребенком школы. Причиной обсуждений стал скриншот тизера статьи Gazeta Wyborcza, в котором говорится о возможности введения финансовых санкций для родителей за прогулы их детей. Об этом пишет shoppingpl.com.

Сообщение вызвало противоречивые комментарии, польская ассоциация «Правда», занимающаяся фактчекингом, объяснила , есть ли основания для паники.

Штрафы за пропуски занятий — не новшество в Польше. В соответствии с Законом об образовании ребенок обязан посещать детский сад, начальную школу и продолжать обучение до 18 лет. Если ученик пропускает более 50% занятий в течение месяца без уважительной причины, родители могут быть оштрафованы.

Читайте также Выплата семейных пособий в Польше: какие суммы можно получить

Максимальный штраф составляет 10 000 злотых, а при повторных нарушениях — до 50 000 злотых.

Впрочем, реальные случаи штрафования свидетельствуют о значительно меньших суммах или вообще отсутствии санкций. Например, в прошлом учебном году:

Краков, Вроцлав, Люблин, Торунь — не наложен ни один штраф,

Гданьск — 5 штрафов по 100 злотых каждый,

Познань -16 штрафов по 500 злотых,

Щецин — один штраф на 2000 злотых.

Большинство случаев нарушений не влекут штрафов. В польских городах предпочитают общаться с родителями и искать компромиссы. Поэтому реальная практика применения штрафов в Польше редкая и умеренная.

Напомним, согласно изменениям в Спецзакон, с 1 сентября 2024 года посещение польских школ стало обязательным для украинских учеников. Невыполнение этого условия может привести к потере социальных выплат и значительным штрафам.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.