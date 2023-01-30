Штрафы облэнерго от НКРЭКУ несут больше вреда, чем пользы — «Умные электросети Украины» Сегодня 19:14 — Энергетика

Штрафы облэнерго от НКРЭКУ несут больше вреда, чем пользы — «Умные электросети Украины»

Наложениями штрафов на операторов систем распределения за отключение света Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), наносит больше вреда, чем пользы.

Об этом заявил исполнительный директор общественного союза «Умные электросети Украины» Александр Баранюк.

«В условиях военного времени решения о привлечении к ответственности несут больше вреда, чем привносят дисциплины. Руководители и персонал этих электроэнергетических компаний, которые устали от работы, получают чрезмерную моральную нагрузку со стороны государства — это выглядит неправильно», — сказал он.

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Баранюк добавил, что вместо наложения штрафов сейчас нужно приступить к наработке нормативной базы, которая подгонит требования компаний к условиям военного времени и имеющимся технологическим возможностям.

Он подчеркнул, что такие решения Регулятора создают у людей впечатление, что в отключениях света виноваты исключительно распределительные компании, а не ракетные удары по энергетической инфраструктуре.

«Я призываю комиссию иметь достаточно сил, чтобы прекратить неадекватное наказание компаний и ограничиться формальным предупреждением», — подытожил Баранюк.

Напомним, Государственная инспекция энергетического надзора Украины установила, что операторы систем распределения (облэнерго) прилагают максимум усилий, чтобы распределение дефицитной электроэнергии между всеми потребителями было справедливым.

Кроме того, госорган определил, что из-за российских атак в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях аварийные отключения происходят почти так же часто, как и в прифронтовых регионах.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики, оштрафовала уже 5 облэнерго за «несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии».

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