Штрафы гонщиков в городах от 17 тысяч гривен: Арахамия раскрыл детали — Finance.ua

Штрафы гонщиков в городах от 17 тысяч гривен: Арахамия раскрыл детали Сегодня 11:00 — Технологии&Авто

Авторы зарегистрированного в Верховной Раде Украины законопроекта об административной ответственности для водителей громких спорткаров разъяснили, в каких случаях наказание не последует.

Об этом говорится в Telegram главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии — одного из авторов законопроекта № 9564.

«Хочу заранее успокоить спортивное сообщество автогонщиков. Автомобили с превышением допустимого уровня шума будут запрещены только в населенных пунктах. За их пределами по-прежнему сможете тренироваться и проводить соревнования», — написал Арахамия.

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Для гонщиков в городах и других населенных пунктах, отметил он, предлагается установить административную ответственность.

«Многие люди видели расследование Михаила Ткача о том, как в Киеве во время войны гоняют на тюнингованных машинах. Еще больше людей вздрагивают каждый раз, когда слышат звук работы прямоточных глушителей. И это не только военные. „Гонщикам“ запрещено гонять в городах во время военного положения. Но они это продолжают делать, не понимая, что времена изменились, сегодня крут тот, кто носит форму, а не тот, кто газует на светофорах. И что громкие звуки травмируют людей, которые слышали войну», — прокомментировал Арахамия.

Штрафы

Потому, отметил нардеп, с коллегами зарегистрировали законопроект, который устанавливает административную ответственность за эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума.

За это будет штраф 17 000 грн,

за повторное — 34 000 с лишением прав до 6 месяцев.

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УНІАН По материалам:

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