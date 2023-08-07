Штрафы гонщиков в городах от 17 тысяч гривен: Арахамия раскрыл детали — Finance.ua
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Штрафы гонщиков в городах от 17 тысяч гривен: Арахамия раскрыл детали

Технологии&Авто
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Авторы зарегистрированного в Верховной Раде Украины законопроекта об административной ответственности для водителей громких спорткаров разъяснили, в каких случаях наказание не последует.
Об этом говорится в Telegram главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии — одного из авторов законопроекта № 9564.
«Хочу заранее успокоить спортивное сообщество автогонщиков. Автомобили с превышением допустимого уровня шума будут запрещены только в населенных пунктах. За их пределами по-прежнему сможете тренироваться и проводить соревнования», — написал Арахамия.
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Для гонщиков в городах и других населенных пунктах, отметил он, предлагается установить административную ответственность.
«Многие люди видели расследование Михаила Ткача о том, как в Киеве во время войны гоняют на тюнингованных машинах. Еще больше людей вздрагивают каждый раз, когда слышат звук работы прямоточных глушителей. И это не только военные. „Гонщикам“ запрещено гонять в городах во время военного положения. Но они это продолжают делать, не понимая, что времена изменились, сегодня крут тот, кто носит форму, а не тот, кто газует на светофорах. И что громкие звуки травмируют людей, которые слышали войну», — прокомментировал Арахамия.

Штрафы

Потому, отметил нардеп, с коллегами зарегистрировали законопроект, который устанавливает административную ответственность за эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума.
  • За это будет штраф 17 000 грн,
  • за повторное — 34 000 с лишением прав до 6 месяцев.
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По материалам:
УНІАН
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