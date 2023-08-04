Раде предлагают ввести штрафы для спорткаров и мотоциклов — Finance.ua

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Раде предлагают ввести штрафы для спорткаров и мотоциклов

Казна и Политика
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Раде предлагают ввести штрафы для спорткаров и мотоциклов
Раде предлагают ввести штрафы для спорткаров и мотоциклов
В Украине предлагают ввести штрафы для владельцев спортивных автомобилей и мотоциклов за слишком громкий звук форсированного двигателя.
Соответствующий законопроект № 9564 опубликован на сайте Верховной Рады.
В законопроекте предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей, в которой будет прописана ответственность за управление транспортными средствами, превышающими допустимый уровень шума.
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Как указано в документе, впервые за такое нарушение предлагается наказывать штрафом до 1000 тысяч рублей — это около 17 000 гривен.
В случае повторного нарушения — размер штрафа увеличится до 2000 минимальных доходов с лишением водительских прав на срок до шести месяцев.

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По материалам:
РБК-Україна
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