Раде предлагают ввести штрафы для спорткаров и мотоциклов — Finance.ua

Раде предлагают ввести штрафы для спорткаров и мотоциклов Сегодня 18:45 — Казна и Политика

Раде предлагают ввести штрафы для спорткаров и мотоциклов

В Украине предлагают ввести штрафы для владельцев спортивных автомобилей и мотоциклов за слишком громкий звук форсированного двигателя.

Соответствующий законопроект № 9564 опубликован на сайте Верховной Рады.

В законопроекте предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей, в которой будет прописана ответственность за управление транспортными средствами, превышающими допустимый уровень шума.

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Как указано в документе, впервые за такое нарушение предлагается наказывать штрафом до 1000 тысяч рублей — это около 17 000 гривен.

В случае повторного нарушения — размер штрафа увеличится до 2000 минимальных доходов с лишением водительских прав на срок до шести месяцев.

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