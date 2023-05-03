Президент подписал закон о запрете в Украине салютов, фейерверков и ночного шума — Finance.ua
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Президент подписал закон о запрете в Украине салютов, фейерверков и ночного шума

Казна и Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете фейерверков. Кроме того, закон предусматривает запрещение ночной музыки и ремонтных работ в домах в выходные дни.
Об этом сообщается в проекте закона № 7438, принятом Радой в апреле.
Закон предусматривает запрет на использование и продажу фейерверков, в частности салютов и петард (кроме фейерверков класса F1, имеющих очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, не превышающий 60 дБ).
Эти нормы вступают в силу после опубликования закона.
Кроме того, через шесть месяцев в Украине вступят в силу нормы по уменьшению шума.
Органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации и граждане будут обязаны принимать меры по недопущению превышения уровней шума, в таких помещениях и на таких территориях (защищенных объектах):
  • 1) в помещениях жилых домов и на придомовой территории;
  • 2) в помещениях учреждений здравоохранения, санаторно-курортных учреждениях, домах-интернатах, заведениях образования, культуры;
  • 3) в помещениях гостиниц и общежитий;
  • 4) в помещениях общепита, торговли, бытового обслуживания, развлекательного и игорного бизнеса, расположенных в пределах населенных пунктов;
  • 5) в помещениях других построек и сооружений, в которых постоянно или временно находятся люди;
  • 6) на территориях парков, скверов, зон отдыха, расположенных на территории микрорайонов и групп жилых домов.
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Шум на защищенных объектах при осуществлении каких-либо видов деятельности не должен превышать уровни, установленные государственными медико-санитарными нормативами для соответствующего времени суток.
Кроме того, на защищенных объектах с 22 до 8 часов запрещаются громкое пение и выкрики, использование звуковоспроизводящей аппаратуры и других источников бытового шума, использование пиротехнических изделий.
«Проведение на защищенных объектах ремонтных работ, сопровождающихся шумом, запрещается в рабочие дни с 21 до 8 часов, а в праздничные и нерабочие дни — круглосуточно», — говорится в законе.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров рассмотреть возможность запрещения петард и фейерверков во время военного положения.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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