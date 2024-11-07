Штрафы для водителей в Польше: сколько стоит не пропустить пешехода — Finance.ua

Штрафы для водителей в Польше: сколько стоит не пропустить пешехода Сегодня 11:46 — Мир

Штрафы для водителей в Польше: сколько стоит не пропустить пешехода

В Польше правила дорожного движения относительно пешеходов очень строгие, в частности, когда речь идет о нерегулируемых пешеходных переходах. Если водитель не пропускает пешехода на переходе, он может быть получить штраф, пишет inpoland.net.pl.

Стоимость такого нарушения составляет 500 злотых. Это касается ситуаций, когда водитель не останавливается или не дает дорогу пешеходу, который уже ступил на зебру или находится на ней.

Подробнее о нарушении

Действует принцип приоритета пешеходов на пешеходных переходах, что означает, что водители должны останавливаться и пропускать пешеходов. Если этого не происходит, штраф может быть наложен не только за нарушение правил, но и за создание опасности для участников дорожного движения.

Штраф за такое нарушение может варьироваться в зависимости от ситуации, однако стандартная сумма составляет 500 злотых.

Читайте также Штрафы для водителей в Польше зимой: сколько и за что придется заплатить

В частности, штрафы могут быть более суровыми, если нарушение приводит к несчастному случаю. Поэтому важно соблюдать правила дорожного движения и всегда учитывать безопасность пешеходов, особенно на пешеходных переходах.

Это правило также подчеркивает важность внимательности и безопасности на дорогах как для водителей, так и для пешеходов. Стоимость штрафа служит не только предупреждением, но и стимулом для более осторожного обращения с транспортными средствами.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.