Штрафы для водителей в Польше зимой: сколько и за что придется заплатить — Finance.ua

Штрафы для водителей в Польше зимой: сколько и за что придется заплатить
Управление автомобилем зимой требует значительно большей концентрации внимания от водителя, ведь ситуация на дороге в любой момент может стать аварийной из-за осложненных погодных условий. Однако в Польше водители должны быть внимательны не только за рулем, но и когда планируют выехать по делам, ведь зимние польские штрафы способны разорить кошелек.
За что будут наказывать водителей в этом году и как выросли суммы штрафов за год — читайте далее.
Штраф за включенный двигатель и прогрев авто
Если водитель заведет автомобиль и оставит его прогреваться возле многоквартирных домов или в общественных местах дольше 2 минут (в собственном дворе частного дома это правило не действует), то рискует получить штраф в 50 злотых (~13 $).
При этом, если водитель заведет автомобиль и выйдет расчищать снег с кузова, пока автомобиль греется — получит штраф в 300 злотых (~76 $).
Штраф за простой авто с включенным двигателем
За простой автомобиля с включенным двигателем в зоне застройки водители должны будут заплатить 100 злотых (~25 $).
Штраф за выключенные световые сигналы
В условиях пониженной видимости водителей могут оштрафовать на 150−300 злотых (~38−76 $) за остановку или стоянку автомобиля, а также на 200 злотых (~50 $) за не включение световых сигналов во время движения.
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Штраф за снег на номере, фарах и кузове авто
300 злотых (~76 $) должны заплатить водители, на автомобиле которых фары не очищены от снега. При этом дополнительно водителю будет начислено 8 штрафных баллов.
500 злотых (~126 $) + 8 штрафных баллов — штраф за не очищенные от снега регистрационные номера автомобиля.
3 000 злотых (~754 $) + 15 штрафных баллов + временное изъятие регистрационной карты у водителя — штраф за недостаточно очищенный автомобиль от снега.
Штраф за лысую и летнюю резину
Несмотря на то, что конкретных дат, когда это правило вступает в действие, водителей могут оштрафовать на 500 злотых (~126 $) за езду на «лысой» резине (при условии соответствующих погодных условий.).
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