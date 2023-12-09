Штрафы для водителей в Польше зимой: сколько и за что придется заплатить — Finance.ua

Штрафы для водителей в Польше зимой: сколько и за что придется заплатить Сегодня 16:01 — Личные финансы

Штрафы для водителей в Польше зимой: сколько и за что придется заплатить

Управление автомобилем зимой требует значительно большей концентрации внимания от водителя, ведь ситуация на дороге в любой момент может стать аварийной из-за осложненных погодных условий. Однако в Польше водители должны быть внимательны не только за рулем, но и когда планируют выехать по делам, ведь зимние польские штрафы способны разорить кошелек.

За что будут наказывать водителей в этом году и как выросли суммы штрафов за год — читайте далее.

Штраф за включенный двигатель и прогрев авто

Если водитель заведет автомобиль и оставит его прогреваться возле многоквартирных домов или в общественных местах дольше 2 минут (в собственном дворе частного дома это правило не действует), то рискует получить штраф в 50 злотых (~13 $).

При этом, если водитель заведет автомобиль и выйдет расчищать снег с кузова, пока автомобиль греется — получит штраф в 300 злотых (~76 $).

Штраф за простой авто с включенным двигателем

За простой автомобиля с включенным двигателем в зоне застройки водители должны будут заплатить 100 злотых (~25 $).

Штраф за выключенные световые сигналы

В условиях пониженной видимости водителей могут оштрафовать на 150−300 злотых (~38−76 $) за остановку или стоянку автомобиля, а также на 200 злотых (~50 $) за не включение световых сигналов во время движения.

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Штраф за снег на номере, фарах и кузове авто

300 злотых (~76 $) должны заплатить водители, на автомобиле которых фары не очищены от снега. При этом дополнительно водителю будет начислено 8 штрафных баллов.

500 злотых (~126 $) + 8 штрафных баллов — штраф за не очищенные от снега регистрационные номера автомобиля.

3 000 злотых (~754 $) + 15 штрафных баллов + временное изъятие регистрационной карты у водителя — штраф за недостаточно очищенный автомобиль от снега.

Штраф за лысую и летнюю резину

Несмотря на то, что конкретных дат, когда это правило вступает в действие, водителей могут оштрафовать на 500 злотых (~126 $) за езду на «лысой» резине (при условии соответствующих погодных условий.).

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