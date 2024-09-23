Штат Луизиана начал принимать оплату за государственные услуги в криптоактивах — Finance.ua

Штат Луизиана начал принимать оплату за государственные услуги в криптоактивах 23.09.2024, 02:02 — Криптовалюта

Штат Луизиана начал принимать оплату за государственные услуги в криптоактивах

В штате Луизиана, США, официально приняли первую оплату государственных услуг с помощью цифровых активов. Для этого клиент использовал Lightning Bitcoin (LBTC), заявили местные власти.

В пресс-релизе сказано, что оплату принял Департамент дикой природы и рыболовства Луизианы. По заявлению представителей штата, жители и гости региона смогут с помощью криптоактивов рассчитываться за самые разные госуслуги.

В цифровую эпоху государственные системы должны развиваться и внедрять новые технологии. Интегрируя криптовалюту как метод оплаты, мы не просто внедряем инновации; мы придаем нашим гражданам гибкость и свободу взаимодействия с госуслугами", — заявил казначей штата Луизиана Джон Флеминг.

биткоинах (BTC), Lightning Bitcoin (LBTC) и USD Coin (USDC). Компания Bead Pay конвертирует входящие криптовалютные платежи, засчитывая суммы в долларах США на счета правительства Луизианы. Штат принимает оплату вКомпания Bead Pay конвертирует входящие криптовалютные платежи, засчитывая суммы в долларах США на счета правительства Луизианы.

Представители фирмы отметили, что их команда специализируется на упрощении процесса принятия криптовалют правительственными учреждениями и предприятиями. Bead Pay устраняет сложности хранения, конвертации и понимания цифровых активов, заявили в компании.

Как один из пионеров в сфере криптовалютных транзакций мы стремимся обеспечить не только эффективность, но и безопасность этих платежей. Мы хотим устранить традиционные барьеры, связанные с криптовалютой, например волатильность и риски мошенничества, что позволяет сделать ее надежным вариантом для государственных транзакций", — заявил глава Bead Pay Джей Сайкс.

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Власти региона, в свою очередь, считают, что такой механизм оплаты имеет ряд преимуществ:

снижение количества мошеннических транзакций;

отсутствие у представителей штата необходимости заниматься криптоактивами напрямую;

получение властями Луизианы платежей в долларах США;

нивелирование свойственной криптовалютному рынку волатильности;

возможность использования любого криптокошелька.

В руководстве штата подчеркнули, что намерены и дальше развивать это направление. Местные власти и дальше будут повышать уровень предоставляемых населению услуг, сказано в пресс-релизе.

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