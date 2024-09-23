Штат Луизиана начал принимать оплату за государственные услуги в криптоактивах — Finance.ua

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Штат Луизиана начал принимать оплату за государственные услуги в криптоактивах

Криптовалюта
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Штат Луизиана начал принимать оплату за государственные услуги в криптоактивах
Штат Луизиана начал принимать оплату за государственные услуги в криптоактивах
В штате Луизиана, США, официально приняли первую оплату государственных услуг с помощью цифровых активов. Для этого клиент использовал Lightning Bitcoin (LBTC), заявили местные власти.
В пресс-релизе сказано, что оплату принял Департамент дикой природы и рыболовства Луизианы. По заявлению представителей штата, жители и гости региона смогут с помощью криптоактивов рассчитываться за самые разные госуслуги.
В цифровую эпоху государственные системы должны развиваться и внедрять новые технологии. Интегрируя криптовалюту как метод оплаты, мы не просто внедряем инновации; мы придаем нашим гражданам гибкость и свободу взаимодействия с госуслугами", — заявил казначей штата Луизиана Джон Флеминг.
Штат принимает оплату в биткоинах (BTC), Lightning Bitcoin (LBTC) и USD Coin (USDC). Компания Bead Pay конвертирует входящие криптовалютные платежи, засчитывая суммы в долларах США на счета правительства Луизианы.
Представители фирмы отметили, что их команда специализируется на упрощении процесса принятия криптовалют правительственными учреждениями и предприятиями. Bead Pay устраняет сложности хранения, конвертации и понимания цифровых активов, заявили в компании.
Как один из пионеров в сфере криптовалютных транзакций мы стремимся обеспечить не только эффективность, но и безопасность этих платежей. Мы хотим устранить традиционные барьеры, связанные с криптовалютой, например волатильность и риски мошенничества, что позволяет сделать ее надежным вариантом для государственных транзакций", — заявил глава Bead Pay Джей Сайкс.
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Власти региона, в свою очередь, считают, что такой механизм оплаты имеет ряд преимуществ:
  • снижение количества мошеннических транзакций;
  • отсутствие у представителей штата необходимости заниматься криптоактивами напрямую;
  • получение властями Луизианы платежей в долларах США;
  • нивелирование свойственной криптовалютному рынку волатильности;
  • возможность использования любого криптокошелька.
В руководстве штата подчеркнули, что намерены и дальше развивать это направление. Местные власти и дальше будут повышать уровень предоставляемых населению услуг, сказано в пресс-релизе.
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