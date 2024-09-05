Шри Ланка вводит безвиз для 38 государств — Finance.ua

Шри Ланка вводит безвиз для 38 государств
Во вторник, 3 сентября, Шри-Ланка объявила о немедленном безвизовом режиме для туристов из 38 стран, чтобы привлечь больше туристов. Новые правила должны вступить в силу с 1 октября 2024 года, но начали действовать уже сейчас.
Об этом сообщает VisaGuide.World.
«Кабмин уполномочил президента ввести безвизовый доступ для граждан 38 стран с немедленным вступлением в силу, приняв упрощенный сингапурский подход „одного штампа“», — написал министр иностранных дел Шри-Ланки Али Сабри на X.
Это решение направлено на развитие туризма и облегчение доступа в страну для иностранных туристов.
Бесплатный штамп прибытия можно получить на 30 дней. Предварительно программа будет действовать 6 месяцев.
Список из 34 стран, имеющих право на бесплатные визы, еще 4 страны пока неизвестны:
- Австралия
- Австрия
- Бахрейн
- беларусь
- Бельгия
- Канада
- Китай
- Чехия
- Дания
- Франция
- Германия
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Израиль
- Италия
- Япония
- Казахстан
- Малайзия
- Непал
- Нидерланды
- Новая Зеландия
- Оман
- Польша
- Катар
- россия
- Саудовская Аравия
- Испания
- Швеция
- Швейцария
- Таиланд
- Объединенные Арабские Эмираты
- Великобритания
- США
Бывший министр туризма и советник президента по туризму Харин Фернандо добавил, что Кабинет министров одобрил систему, подобную сингапурской, позволяющую безвизовый доступ для 38 стран с немедленным вступлением в силу. Он отметил, что эта мера предоставит президенту полномочия по внедрению нового процесса, который, как ожидается, уменьшит текущие пробки, с которыми сталкиваются туристы.
Фернандо уточнил, что эта система указывает на то, что визы будут утверждены и авторизованы без дополнительной бюрократии или сложных процедур. Цель состоит в том, чтобы сделать визовый процесс более быстрым и понятным.
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