Шри Ланка вводит безвиз для 38 государств — Finance.ua

Шри Ланка вводит безвиз для 38 государств Сегодня 21:04 — Личные финансы

Шри Ланка вводит безвиз для 38 государств

Во вторник, 3 сентября, Шри-Ланка объявила о немедленном безвизовом режиме для туристов из 38 стран, чтобы привлечь больше туристов. Новые правила должны вступить в силу с 1 октября 2024 года, но начали действовать уже сейчас.

Об этом сообщает VisaGuide.World.

«Кабмин уполномочил президента ввести безвизовый доступ для граждан 38 стран с немедленным вступлением в силу, приняв упрощенный сингапурский подход „одного штампа“», — написал министр иностранных дел Шри-Ланки Али Сабри на X.

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Это решение направлено на развитие туризма и облегчение доступа в страну для иностранных туристов.

Бесплатный штамп прибытия можно получить на 30 дней. Предварительно программа будет действовать 6 месяцев.

Список из 34 стран, имеющих право на бесплатные визы, еще 4 страны пока неизвестны:

Австралия

Австрия

Бахрейн

беларусь

Бельгия

Канада

Китай

Чехия

Дания

Франция

Германия

Индия

Индонезия

Иран

Израиль

Италия

Япония

Казахстан

Малайзия

Непал

Нидерланды

Новая Зеландия

Оман

Польша

Катар

россия

Саудовская Аравия

Испания

Швеция

Швейцария

Таиланд

Объединенные Арабские Эмираты

Великобритания

США

Бывший министр туризма и советник президента по туризму Харин Фернандо добавил, что Кабинет министров одобрил систему, подобную сингапурской, позволяющую безвизовый доступ для 38 стран с немедленным вступлением в силу. Он отметил, что эта мера предоставит президенту полномочия по внедрению нового процесса, который, как ожидается, уменьшит текущие пробки, с которыми сталкиваются туристы.

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Фернандо уточнил, что эта система указывает на то, что визы будут утверждены и авторизованы без дополнительной бюрократии или сложных процедур. Цель состоит в том, чтобы сделать визовый процесс более быстрым и понятным.

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