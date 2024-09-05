Шри Ланка вводит безвиз для 38 государств — Finance.ua
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Шри Ланка вводит безвиз для 38 государств

Личные финансы
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Шри Ланка вводит безвиз для 38 государств
Шри Ланка вводит безвиз для 38 государств
Во вторник, 3 сентября, Шри-Ланка объявила о немедленном безвизовом режиме для туристов из 38 стран, чтобы привлечь больше туристов. Новые правила должны вступить в силу с 1 октября 2024 года, но начали действовать уже сейчас.
Об этом сообщает VisaGuide.World.
«Кабмин уполномочил президента ввести безвизовый доступ для граждан 38 стран с немедленным вступлением в силу, приняв упрощенный сингапурский подход „одного штампа“», — написал министр иностранных дел Шри-Ланки Али Сабри на X.
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Это решение направлено на развитие туризма и облегчение доступа в страну для иностранных туристов.
Бесплатный штамп прибытия можно получить на 30 дней. Предварительно программа будет действовать 6 месяцев.
Список из 34 стран, имеющих право на бесплатные визы, еще 4 страны пока неизвестны:
  • Австралия
  • Австрия
  • Бахрейн
  • беларусь
  • Бельгия
  • Канада
  • Китай
  • Чехия
  • Дания
  • Франция
  • Германия
  • Индия
  • Индонезия
  • Иран
  • Израиль
  • Италия
  • Япония
  • Казахстан
  • Малайзия
  • Непал
  • Нидерланды
  • Новая Зеландия
  • Оман
  • Польша
  • Катар
  • россия
  • Саудовская Аравия
  • Испания
  • Швеция
  • Швейцария
  • Таиланд
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Великобритания
  • США
Бывший министр туризма и советник президента по туризму Харин Фернандо добавил, что Кабинет министров одобрил систему, подобную сингапурской, позволяющую безвизовый доступ для 38 стран с немедленным вступлением в силу. Он отметил, что эта мера предоставит президенту полномочия по внедрению нового процесса, который, как ожидается, уменьшит текущие пробки, с которыми сталкиваются туристы.
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Фернандо уточнил, что эта система указывает на то, что визы будут утверждены и авторизованы без дополнительной бюрократии или сложных процедур. Цель состоит в том, чтобы сделать визовый процесс более быстрым и понятным.

Страхование для выезда за границу

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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