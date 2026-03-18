Шри-Ланка вводит 4-дневную рабочую неделю из-за дефицита топлива

На фоне экономического кризиса Шри-Ланка вводит жесткие ограничения, чтобы снизить потребление горючего. Одним из таких шагов стал переход государственного сектора на сокращенную рабочую неделю.

Об этом пишет Express

Четырехдневная рабочая неделя и работа из дома

Все государственные учреждения, а также школы и университеты в стране теперь работают четыре дня в неделю. В то же время работники должны оставаться дома и работать дистанционно.

Это решение правительство приняло на фоне обострения экономической ситуации, в частности, из-за роста цен на горючее и его дефицита. Власти также призвали частный сектор следовать этому подходу и сделать среду выходным днем.

При этом критически важные службы — больницы, порты и экстренные службы — продолжают работать в обычном режиме.

Риск новых мер

Новые правила ввели после того, как страна уже ввела нормирование горючего, отменила публичные мероприятия и рекомендовала госслужащим работать дистанционно, когда это возможно.

Ситуацию усложняет неопределенность с судоходством в Ормузском проливе, что влияет на поставку энергоносителей. По оценкам властей, запасов горючего хватит примерно на шесть недель.

Правительство не исключает дальнейших ограничений: в частности, возможны отключения электроэнергии, если ситуация не стабилизируется.

Президент страны заявил, что Шри-Ланка «должна готовиться к худшему, но надеяться на лучшее», пишет Independent

