Шольц планирует возобновить строительство газопровода MidCat — Finance.ua
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Шольц планирует возобновить строительство газопровода MidCat

Энергетика
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Шольц планирует возобновить строительство газопровода MidCat
Шольц планирует возобновить строительство газопровода MidCat
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен возобновить работу над проектом газопровода MidCat. Последний предполагает соединение Пиренейского полуострова с Центральной Европой.
Об этом сообщает немецкое издание Bild.
«Сейчас это сделало бы огромный вклад в облегчение ситуации с поставками. И именно поэтому я вместе с двумя моими коллегами в Испании и Португалии, а также в разговорах с президентом Франции и главой Комиссии ЕС решительно выступал за то, чтобы мы занялись этим проектом», — считает он.
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Проект средиземноморского газового коридора MidCat предусматривает строительство 226-километрового отрезка от Остальрика в Каталонии через Пиренеи до Барберы во Франции.
Согласно предварительным оценкам, на это уйдет, по меньшей мере, два года. Испания предлагает, чтобы строительство финансировал Евросоюз.
От MidCat отказались три года назад, сочтя его невыгодным. Однако теперь это решение можно пересмотреть.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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