Шольц анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 650 млн евро — Finance.ua

Шольц анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 650 млн евро
Германия планирует передать Украине военный пакет помощи в размере 650 миллионов евро (683 миллиона долларов). Оборонное оборудование поступит до конца этого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт канцлера Германии Олафа Шольца.
«Германия будет оставаться сильнейшим сторонником Украины в Европе. На встрече с Зеленским я объявлю о дальнейшем оборонном оборудовании на сумму 650 миллионов евро, которое будет поставлено до конца декабря», — заявил канцлер.
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Германия является одним из ключевых партнеров Украины по оказанию военной, гуманитарной и финансовой помощи во время полномасштабной войны. С начала агрессии рф Берлин предоставил Украине современные системы вооружения, включая самоходные гаубицы PzH 2000, системы ПВО IRIS-T, танки Leopard 2, боевые машины пехоты Marder и другую технику.
Помимо военной поддержки, Германия направляет значительные ресурсы на гуманитарные проекты, восстановление инфраструктуры и поддержку украинских беженцев, выделив миллиарды евро на эти цели.
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