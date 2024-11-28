Более 880 семей украинских переселенцев купили жилье по программе, которую финансирует Германия — Finance.ua

Более 880 семей украинских переселенцев купили жилье по программе, которую финансирует Германия Сегодня 15:15

Более 880 семей внутренне перемещенных лиц с июля 2021 года приобрели собственное жилье по программе льготного кредитования «Жилье для ВПЛ» под 3% годовых.

Об этом сообщили в Госмолодежьжилье.

Программу «Жилье для ВПЛ» реализуют Госмолодежьжилье и Министерство реинтеграции за средства гранта правительства Германии через немецкий государственный банк развития (KfW).

По условию программы, внутренние переселенцы могут приобрести жилье в кредит по самой низкой в ​​Украине ставке в 3% годовых сроком до 30 лет с первоначальным взносом 6% от стоимости жилья.

Также в декабре этого года будет производиться очередной случайный отбор получателей льготного кредита среди зарегистрированных кандидатов. Ожидается, что до конца этого года — начала следующего еще не менее 200 семей приобретут жилье.

«Проект с KfW стал основой для договоренностей с Банком развития Совета Европы по финансированию аналогичной программы на 50 млн евро уже в 2025 году», — заявила заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталия Козловская.

Напомним, в Украине начали выдавать молодежи ипотечные кредиты по программе «єОселя», согласно которой украинцы в возрасте до 26 лет могут получить ипотеку, уплатив вдвое более низкий первый взнос — от 10% от стоимости жилья.

Фінансовий клуб По материалам:

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