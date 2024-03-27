Шоколад подорожает: цены на какао взлетели до рекордных 10 тысяч долларов — Finance.ua

Шоколад подорожает: цены на какао взлетели до рекордных 10 тысяч долларов Сегодня 09:47 — Мир

Шоколад подорожает: цены на какао взлетели до рекордных 10 тысяч долларов

Фьючерсы на какао-бобы подскочили до рекордных более 10 тысяч долларов за тонну, продолжая историческое ралли, которое уже в этом году привело к удвоению цен и может повлиять на стоимость шоколада.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Рынок поражен плохим урожаем какао в ключевых странах-производителях Западной Африки, что ставит мир на путь третьего подряд годового дефицита поставок. Отрасль борется с последствиями низкой оплаты труда фермеров, которые выращивают какао, и растут опасения относительно возможности закупить достаточно какао-бобов.

Несмотря на обеспокоенность недостатком физических запасов, давление также растет на финансовом рынке, где некоторые трейдеры продавали фьючерсы для хеджирования физических запасов. Но пока они ждут завершения контрактов, им нужны наличные средства для выполнения маржин-колов по убыткам по деривативам, и на растущем рынке их могут заставить закрыть короткие позиции, что способствует дальнейшему росту цен.

Фьючерсы на какао подскочили на 4,5% до 10 080 долларов США за тонну, что всего несколько месяцев назад казалось невероятным.

«При такой цене трудно сказать, оправдана ли она. Каждый раз, когда на рынке происходит спад, цены, кажется, снова стремительно растут, что больше связано с коммерческими компаниями, которые являются чистыми покупателями», — заявил аналитик Rabobank в Лондоне Пол Джоулз.

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Достижение уровня 10 000 долларов США может побуждать некоторых участников рынка к фиксации прибыли, поскольку ценовая активность «стала очень стремительной, и трейдеры могут быть озабочены тем, что ралли исчерпало себя», — говорится во вторичном отчете аналитиков Hightower Report.

Есть риск того, что ситуация с поставками может ухудшиться. Новые правила Европейского Союза, направленные на то, чтобы запретить продажу в магазинах продукции, которая уничтожает леса, могут еще больше усложнить европейским производителям шоколада получение поставок какао-бобов.

Економічна Правда По материалам:

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