Шмыгаль рассказал, когда Кабмин представит план восстановления Украины United24 — Finance.ua

Шмыгаль рассказал, когда Кабмин представит план восстановления Украины United24

Сегодня 19:28 — Казна и Политика

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже в июле 2022 года правительство Украины представит план восстановления Украины United24.

Об этом Шмыгаль заявил во время онлайн-выступления на британско-украинском инфраструктурном саммите, сообщает пресс-служба правительства.

«Мы делаем ставку на региональный подход, предполагающий опеку одной из стран-партнеров над конкретным регионом или отраслью. Дания уже вызвалась заботиться о восстановлении Николаевщины. Страны Балтии помогут восстанавливать Житомирскую область. Португалия будет восстанавливать украинские школы. И каждый в Украине знает, что Великобритания, как обещал премьер-министр Борис Джонсон, примет участие в восстановлении и развитии Киева и Киевской области», — заявил Шмыгаль.

Читайте также Дороги должны быть восстановлены на средства замороженных активов рф — Укравтодор

На сегодняшний день сумма инфраструктурного ущерба Украине уже достигла $104 млрд, сказал премьер. В результате обстрелов российской армии разрушены или повреждены по меньшей мере 45 млн квадратных метров жилого фонда, 656 больниц, более 1200 учебных заведений, почти 25 тыс. километров дорог, 300 мостов и 12 аэропортов.

Шмыгаль также отметил, что общий размер программы восстановления украинское правительство, международные эксперты, Европейская комиссия оценивают в 500-600 млрд евро.

Он отметил, что Украина формирует амбициозный план восстановления и верит, что британские компании играют одну из ключевых ролей в этом восстановлении.

Как сообщалось, 5 мая Офис президента Украины запустил глобальную инициативу United24, объединяющую людей со всего мира вокруг помощи Украине. Первая составляющая проекта — онлайн-платформа для сбора средств в поддержку Украины. Вскоре к ней присоединятся другие проекты и программы.

Платформа собрала за первую неделю $26 млн.

На платформе United24 можно сделать донат в один клик из любой страны. Средства будут идти на официальные счета НБУ, привязанные к министерствам. НБУ будет ежедневно отчитываться о сборе средств, а министерства раз в неделю будут рассказывать о распределении и использовании денег. Все отчеты будут доступны на платформе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.