Дороги должны быть восстановлены на средства замороженных активов рф — Укравтодор — Finance.ua

Дороги должны быть восстановлены на средства замороженных активов рф — Укравтодор

Сегодня 21:29 — Казна и Политика

Дороги должны быть восстановлены на средства замороженных активов рф — Укравтодор

Для восстановления дорожной инфраструктуры необходимо не менее 900 миллиардов гривен. И восстановление должно быть осуществлено за счет российских средств, замороженных в европейских и других странах.

Об этом заявил первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

«В результате полномасштабной войны российской федерации против Украины разрушены 305 искусственных сооружений. Также есть 24 тысячи километров дорог, которые нужно расчистить, отремонтировать или вообще отстроить. Сейчас мы фиксируем 900 миллиардов гривен — это средства, необходимые для восстановления указанных километров и искусственных сооружений», — отметил он.

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Ивко уточнил, что дорожная инфраструктура должна быть восстановлена за счет средств российской федерации, которые заморожены в европейских и других странах. «Если говорить о времени, за которое необходимо восстановить разрушенную инфраструктуру, речь идет примерно о 2-4 годах. Но базовые вещи мы планируем восстановить за один или полтора года», — добавил он.

Как сообщалось, работники Государственного агентства автомобильных дорог Украины уже расчистили 938 километров дорог, засоренных в результате военной агрессии российской федерации, а также построили 41 временную переправу для восстановления транспортного сообщения.

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