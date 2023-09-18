Шмыгаль раскрыл детали пенсионной реформы: какими будут новые пенсии — Finance.ua

Шмыгаль раскрыл детали пенсионной реформы: какими будут новые пенсии Сегодня 10:03 — Казна и Политика

1 марта 2024 года произойдет индексация пенсий для граждан Украины, как это происходило в предыдущие годы.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, раскрыв детали новой пенсионной реформы и отметив, как будет происходить индексация пенсий с марта 2024 года.

«Традиционно 1 марта произойдет индексация пенсий для граждан Украины, как это происходило в предыдущие годы. Мы будем делать это и в этом году, но мы сделаем это более справедливо. Мы хотим, чтобы солидарная пенсия для украинцев была понятной, прозрачной и составляла 30% от среднего заработка. Вводится система баллов, когда пенсия становится очень справедливой», — сказал премьер.

Как будет работать реформа

Если два человека отработали на одной должности одинаковое количество лет, но один человек вышел на пенсию в 2001 году, а второй вышел на пенсию с прошлого года, то у того человека, который вышел на пенсию с прошлого года, пенсия будет в районе 5,5−6 тыс. грн, а у вышедшего на пенсию в 2001 году пенсия будет 3,6−3,7 тыс. грн.

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«Огромная разница. Мы хотим устранить диспропорцию — вводим баллы, и у людей — учителей, врачей в первую очередь, у кого были стабильные средние заработные платы, — у них зарплаты приравняются, и у людей, которые раньше выходили на пенсию, пенсии значительно подтянутся до современного уровня», — сказал премьер.

По словам Шмыгаля, в 2024 году пенсии будут проиндексированы до одинакового уровня — если бы все пенсии получались в этом или в прошлом году.

«Мы называем это справедливой индексацией. Пенсия будет индексироваться справедливо, независимо от времени ухода на пенсию, это будет всегда одинаковый уровень для всех людей, которые прошли одинаковый путь», — подчеркнул Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал существенную индексацию пенсий в 2024 году, традиционно планируемую на март, а также двухэтапное повышение минимальной зарплаты;

ранее Пенсионный фонд Украины дал разъяснение о том, как украинцам, выехавшим из страны, не лишиться пенсии от государства. По закону в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд ее выплата прекращается. Чтобы возобновить пенсионную выплату, необходимо лично обратиться в избранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины с заявлением и предъявить документ, удостоверяющий личность.

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УНІАН По материалам:

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