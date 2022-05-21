Шмыгаль назвал суммы финпомощи от США и Евросоюза на ближайшие месяцы — Finance.ua

Шмыгаль назвал суммы финпомощи от США и Евросоюза на ближайшие месяцы

Сегодня 21:02 — Казна и Политика

Шмыгаль назвал суммы финпомощи от США и Евросоюза на ближайшие месяцы

Украина в ближайшие месяцы рассчитывает получить финансовую помощь в размере 9 млрд евро от Евросоюза и $9 млрд от США.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Дефицит бюджета сейчас преимущественно закрываем собственными силами, но также активизировали работу с нашими международными партнерами. Надеемся в ближайшие месяцы получить 9 млрд евро от Евросоюза и почти $9 млрд должно поступить от Соединенных Штатов в качестве финансовой помощи. Эти средства помогут нам выстоять и оперативно восстанавливаться», — сказал он.

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По его словам, Украина уже получила часть грантовых средств от целевого фонда доноров Всемирного банка.

«Размер такой помощи составил 504 млн евро. Это, в частности, средства США и Великобритании», — сказал он.

Также Шмыгаль напомнил, что Европейская комиссия выплатила Украине вторую часть транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

«Продолжаем переговоры и с МВФ, и со Всемирным банком, чтобы запустить новые программы и проекты поддержки Украины. Все это делаем для того, чтобы в Украине оставалась стабильная макроэкономическая ситуация», — сказал он.

Справка Finance.ua:

Украина получила из Целевого фонда Всемирного банка очередную часть гранта на 504 млн евро;

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