Шмыгаль назвал суммы финпомощи от США и Евросоюза на ближайшие месяцы — Finance.ua

Шмыгаль назвал суммы финпомощи от США и Евросоюза на ближайшие месяцы
Украина в ближайшие месяцы рассчитывает получить финансовую помощь в размере 9 млрд евро от Евросоюза и $9 млрд от США.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Дефицит бюджета сейчас преимущественно закрываем собственными силами, но также активизировали работу с нашими международными партнерами. Надеемся в ближайшие месяцы получить 9 млрд евро от Евросоюза и почти $9 млрд должно поступить от Соединенных Штатов в качестве финансовой помощи. Эти средства помогут нам выстоять и оперативно восстанавливаться», — сказал он.
Также Шмыгаль напомнил, что Европейская комиссия выплатила Украине вторую часть транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.
«Продолжаем переговоры и с МВФ, и со Всемирным банком, чтобы запустить новые программы и проекты поддержки Украины. Все это делаем для того, чтобы в Украине оставалась стабильная макроэкономическая ситуация», — сказал он.
Справка Finance.ua:
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