Шмыгаль назвал суммы финпомощи от США и Евросоюза на ближайшие месяцы — Finance.ua
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Шмыгаль назвал суммы финпомощи от США и Евросоюза на ближайшие месяцы

Сегодня 21:02Казна и Политика
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Шмыгаль назвал суммы финпомощи от США и Евросоюза на ближайшие месяцыШмыгаль назвал суммы финпомощи от США и Евросоюза на ближайшие месяцы
Украина в ближайшие месяцы рассчитывает получить финансовую помощь в размере 9 млрд евро от Евросоюза и $9 млрд от США.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Дефицит бюджета сейчас преимущественно закрываем собственными силами, но также активизировали работу с нашими международными партнерами. Надеемся в ближайшие месяцы получить 9 млрд евро от Евросоюза и почти $9 млрд должно поступить от Соединенных Штатов в качестве финансовой помощи. Эти средства помогут нам выстоять и оперативно восстанавливаться», — сказал он.
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По его словам, Украина уже получила часть грантовых средств от целевого фонда доноров Всемирного банка.
«Размер такой помощи составил 504 млн евро. Это, в частности, средства США и Великобритании», — сказал он.
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Также Шмыгаль напомнил, что Европейская комиссия выплатила Украине вторую часть транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.
«Продолжаем переговоры и с МВФ, и со Всемирным банком, чтобы запустить новые программы и проекты поддержки Украины. Все это делаем для того, чтобы в Украине оставалась стабильная макроэкономическая ситуация», — сказал он.

Справка Finance.ua:

  • Украина получила из Целевого фонда Всемирного банка очередную часть гранта на 504 млн евро;
  • страны G7 пообещали выделить более 15 миллиардов долларов, которые, по оценкам, нужны Киеву в течение следующих трех месяцев, чтобы компенсировать ущерб, причиненный войной с россией.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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