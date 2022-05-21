Международные партнеры помогут Украине восстановить инфраструктуру через два года — Кубраков — Finance.ua
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Международные партнеры помогут Украине восстановить инфраструктуру через два года — Кубраков

Сегодня 10:15Казна и Политика
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Международное сообщество примет участие в послевоенном восстановлении Украины.
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков по итогам Саммита международного транспортного форума-2022.
«Отражая российскую агрессию, Украина создает новую систему безопасности в мире. К сожалению, мы платим за это большую цену, ежедневно теряя жизнь украинцев и неся колоссальные экономические и инфраструктурные убытки», — подчеркнул он.
Чиновник выразил убеждение, что вместе с партнерами Украина сможет отстроить разрушенное через два года. Министерство инфраструктуры разрабатывает перечень разрушенных объектов и формирует дорожную карту помощи, которая необходима Украине сейчас и которая будет необходима для дальнейшего послевоенного восстановления.

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На саммите был принят документ о «Призыве к действиям в связи с военной агрессией российской федерации против Украины», в котором все присутствующие главы транспортных отраслей выразили единогласную поддержку Украины и обязались прекратить сотрудничество с россией и Беларусью.
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«Я искренне благодарен за поддержку Великобритании, Германии, США, Литве — инициаторам принятия „Призыва к действиям“ и всем странам, кто присоединился к этому документу и был не безразличен в это сложное время» — отметил Кубраков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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