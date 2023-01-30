Шмыгаль назвал сумму, необходимую Украине для восстановления энергетики и инфраструктуры — Finance.ua

Шмыгаль назвал сумму, необходимую Украине для восстановления энергетики и инфраструктуры Сегодня 11:47

Шмыгаль назвал сумму, необходимую Украине для восстановления энергетики и инфраструктуры

В 2023 году Украине необходимо профинансировать дефицит бюджета в размере около $38 млрд. Еще $17 млрд необходимо для восстановления энергетики, гуманитарного разминирования, восстановления жилья, критической и социальной инфраструктуры.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

«В то же время мы продолжаем разработку долгосрочной стратегии обновления. Приобщаем к ней партнеров. Ожидаем, что одну из ключевых ролей в этой стратегии будет играть Организация экономического сотрудничества и развития. ОЭСР была создана после Второй мировой войны и помогала реализовать „план Маршалла“ для восстановления Европы», — отметил глава правительства.

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Одним из ключевых элементов плана восстановления, по словам Шмыгаля, станет вступление Украины в ЕС.

«Мы наладили очень тесное и плодотворное взаимодействие с нашими европейскими партнерами на уровне Еврокомиссии, Европарламента, Европейского совета. Уже 2 февраля в Украину для проведения межправительственных консультаций должны прибыть еврокомиссары и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Это будут очень практические переговоры о том, как ускорить путь Украины в ЕС, какие реформы запускаем, в какой помощи нуждаемся. Уже на следующий день, 3 февраля, пройдет саммит Украина-ЕС. Мы очень быстро продолжаем нашу европейскую интеграцию и ясно понимаем ближайшую перспективу для Украины стать членом ЕС», — заявил премьер.

uaprom По материалам:

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