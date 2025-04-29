Шмыгаль назвал «проблематичным» повышение окладов педагогам — Finance.ua

Шмыгаль назвал «проблематичным» повышение окладов педагогам Сегодня 11:44 — Казна и Политика

Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что повышение должностных окладов педагогическим работникам потребует значительных расходов, что во время военного положения проблематично.

«Указанное повышение (размера должностного оклада) потребует значительных дополнительных расходов из бюджетов всех уровней, что во время военного положения проблематично, поскольку все собственные поступления бюджета направляются на нужды Сил безопасности и обороны», — говорится в ответе Шмыгаля на петицию

В то же время премьер добавил, что правительство предпринимает шаги для постепенного повышения оплаты труда педагогических работников учреждений общего среднего образования государственной и коммунальной формы собственности, в частности напомнил, что с 1 января 2025 года педагогическим работникам установлена ​​ежемесячная доплата в размере 1,3 тыс. грн, а с 1 сентября 2025 года и до конца календарного года, в котором прекращено или отменено военное положение, — в размере 2,6 тыс. грн.

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Как сообщалось, петиция на сайте Кабинета министров Украины с призывом повысить заработную плату педагогическим работникам (увеличить зарплату до уровня Европейских государств — $1000−1500) набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

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