Шмыгаль назвал индикатор, как определять расточительность при расходовании бюджетов во время войны — Finance.ua

Шмыгаль назвал индикатор, как определять расточительность при расходовании бюджетов во время войны Сегодня 16:38

Шмыгаль назвал индикатор, как определять расточительность при расходовании бюджетов во время войны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал руководителей местных властей отложить расходы, не направленные на приближение победы и решение критических вопросов.

Об этом он заявил во время заседания правительства в пятницу, 21 июля.

«Задайте себе вопрос: каким образом решение, которое вы принимаете, приближает нашу победу или решает критический вопрос? Если ответ — никаким, то отложите его на послевоенное время. Или ищите другие источники для реализации», — заявил Шмыгаль.

Он напомнил, что правительство неоднократно заявляло о необходимости привлечения внебюджетного партнерского финансирования.

Премьер озвучил пять основных приоритетов расходования бюджетных средств. В них вошли сфера обороны, социальные программы, финансирование медицины и образования, критическая инфраструктура и восстановление.

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«Обращаюсь к руководителям местных и центральных властей. Все расходы, которые сегодня не ко времени, прошу отложить. Это вопрос здравого смысла и понимания приоритетов», — заявил он.

Шмыгаль подчеркнул, что оборона и безопасность являются абсолютным приоритетом государственных расходов.

По его словам, на нужды обороны за первые шесть месяцев 2023 правительство выделило 672 млрд грн.

«За это время абсолютно все налоги граждан и бизнеса составили 600 млрд грн. То есть каждую гривну и каждую копейку, которую граждане Украины платят в бюджет, мы сразу направляем на зарплаты военных, на технику, оружие, дроны, боеприпасы и другое обеспечение нашей армии. Оборона и безопасность была, есть и будет абсолютным приоритетом государственных расходов», — отметил он.

«Сегодня весь цивилизованный мир нас поддерживает, это позволяет нам реализовывать реформы и проекты без бюджетного финансирования. Ведь повторю еще раз, приоритеты: безопасность и оборона, социальная сфера, критическая инфраструктура и восстановление», — подчеркнул премьер.

Економічна Правда По материалам:

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