Шмыгаль хочет создать в Украине военную экономику — FT Сегодня 11:47 — Казна и Политика

Шмыгаль хочет создать в Украине военную экономику — FT

Украине необходимо в перспективе создать военную экономику, по примеру Израиля.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Financial Times

По его словам, Украина должна сосредоточить свою экономику на развитии обороны и технологий. Примером тому должен служить Израиль.

Кроме этого, премьер считает, что Украина может быть «энергетическим хабом» для Европы, так как обладает запасами природного газа. Также Украина снизит свою зависимость от уязвимых портов Черного моря для экспорта зерна.

Украина может усилить свой технологический сектор, как это было сделано для производства дронов. Что касается обеспокоенности ЕС по поводу коррупции в непрозрачном государственном секторе, Шмыгаль заверил, что эти вопросы решаются.

Справка Finance.ua:

МВФ повысил прогноз роста реального ВВП Украины на 2023 год до 4,5% (с предыдущего диапазона 1−3%). В 2024 году рост снизится до 3−4%;

НБУ в октябре улучшил прогноз роста реального ВВП Украины на 2023 год с 2,9% до 4,9%. Реальный ВВП вырастет в 2024 году на 3,6% (предыдущий прогноз — 3,5%);

Кабмин ожидает скорейшего восстановления реального ВВП в 2023 году — до 5% по сравнению с 2,8% в предыдущем прогнозе. Прогноз роста реального ВВП на 2024 год был снижен до 4,6% во втором чтении госбюджета по сравнению с 5,0% на первое чтение.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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