Шесть вредных карьерных привычек, из-за которых вам могут отказать в работе — Finance.ua

Шесть вредных карьерных привычек, из-за которых вам могут отказать в работе Сегодня 13:10 — Личные финансы

Шесть вредных карьерных привычек, из-за которых вам могут отказать в работе

У идеального кандидата и настоящего профессионала хорошо должно быть все: от достижений до повседневных привычек. Целостный образ может нарушить любое поведение, заставить работодателя задуматься, как такой работник будет взаимодействовать с коллегами, захотят ли с ним общаться клиенты, не испортит ли он репутацию всей компании. Эксперты портала robota.ua собрали вредные привычки, которые могут оставить вас без работы, или, по крайней мере, заставят работодателя еще раз проанализировать, имеете ли вы преимущество над другими кандидатами.

Опоздания

У каждого есть такой друг, который на любую встречу придет последним, который после пробуждения уже опаздывает и это превращается в его стиль жизни. Возможно, это описание, наоборот, именно о вас. Однако пунктуальным людям трудно понять постоянных «опаздывающих», особенно что касается рабочих вопросов.

Руководители в компаниях ценят свое время и не хотят ждать кандидата на собеседование или работника на встречу. Также неумение правильно спланировать время говорит о вашей неорганизованности и ставит под вопрос профессионализм.

Первое правило — изо всех сил пытаться прийти на собеседование вовремя.

Конечно, хорошей привычкой станет отказ от опозданий уже на работу.

Неумение отказывать

Если вы считаете, что для хорошего результата нужно соглашаться со всем, что говорит руководитель, то ошибаетесь. В ходе собеседования работодатель может задавать вопросы не только для того, чтобы убедиться, что вы соглашаетесь на все условия, которые предусматривает вакантная должность. Но и, в частности, для того, чтобы понять, есть ли у вас собственное мнение и ценности, через которые ни за что не готовы переступить.

Поэтому когда работодатель спрашивает, например: «Готовы ли вы к переработкам?», отвечайте искренне. Ваш ответ может звучать так: «Я готов работать сверхурочно в период высокой загруженности. Однако мне не подходит работа с постоянными задержками в офисе. Также интересует, предусмотрены ли какие-то бонусы за сверхурочную работу?».

Чрезмерная эмоциональность

Настоящий профи должен быть сдержанным, а все его решения взвешенными. Поэтому когда вы на собеседовании излишне нервничаете, то уже настораживаете работодателя. А если еще реагируете на какие-то комментарии агрессивно или наоборот слезами, то вашей кандидатуре могут поставить минус.

Вы должны оставаться сдержанными в любой ситуации, ведь именно это привычка настоящего профессионала.

Не забывайте, что вы можете попасть и на стрессовое интервью, где вас будут целенаправленно пытаться спровоцировать на гневные проявления, чтобы проверить, способны ли вы мыслить рационально в разных ситуациях.

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Нецензурная лексика и брань

О представителях некоторых профессий и их склонности к сквернословию в повседневной рабочей деятельности ходят анекдоты. Однако это не повод показывать вашу страсть к нецензурной лексике прямо из дверей. На собеседовании вы должны общаться на деловом языке, быть вежливыми и подчеркивать свой профессионализм. А вот использование брани во время первой встречи с работодателем поставит под сомнение вашу адекватность.

Безответственность

Эта привычка обобщает в себе забывчивость, безразличие, перекладывание дел на чужие плечи и т.д. Если вы сначала договариваетесь о собеседовании или созвоне, а затем об этом забываете, если можете позволить себе не выполнить тестовое задание или потребовать продлить дедлайн, вас могут расценить как непрофессионала. Потенциальный руководитель сразу представит, как вы в роли работника забываете о важной рабочей задаче, не выполняете свои обязанности и пытаетесь «выкрутиться», когда дело доходит до подведения итогов.

Ложь

Привычка постоянно украшать реальность может сыграть с вами злую шутку во время трудоустройства. Если вы врали о должностях, которые ранее занимали, или же о навыках, которыми владеете, то вы, конечно, можете получить работу, однако в будущем ваш обман раскроется и это будет удар по дальнейшей карьере. Так что даже если понимаете, что где-то недотягиваете до требований вакансии, лучше не врать, а искренне указать на пробелы в своем опыте, но отметить, чем вы можете их компенсировать.

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