Shell намерена сотрудничать с Катаром в крупнейшем в мире СПГ-проекте по производству газа — Bloomberg Сегодня 21:30 — Энергетика

Shell намерена сотрудничать с Катаром в крупнейшем в мире СПГ-проекте по производству газа — Bloomberg

Энергетическая компания Shell намерена заключить партнерство с государственной Qatar Energy по крупному проекту по производству сжиженного природного газа (СПГ) — North Field East (NFE).

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что Shell хочет подражать другие крупные западные энергетические компании, приняв участие в проекте. Стоимость проекта составляет $29 млрд — для увеличения экспорта Катаром сжиженного природного газа.

Два источника, знакомых с ситуацией, сообщили агентству, что Shell может объявить о партнерстве с Qatar Energy в Дохе. Представитель Shell отказался от комментариев, Qatar Energy — не ответил на запрос агентства.

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Речь идет о проекте восточной части Северного месторождения (NFE) — крупнейшем в мире СПГ-проекте, который позволит увеличить мощности производства СПГ Катара с 77 млн тонн в год до 110 млн тонн в год. Производство, как ожидается, начнется в 2026 году. Партнерами в проекте уже выступают ExxonMobil, TotalEnergies, ConocoPhillips и Eni.

Qatar Energy контролирует все составляющие нефтяного сектора Катара, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение. Катар — ведущий производитель СПГ в мире.

Напомним, министр экономики Германии Роберт Габек допустил возможность газового сотрудничества с Катаром. Он добавил, что «в Катаре наблюдается прогресс — например, это единственная арабская страна, которая ввела минимальную заработную плату. Я считаю, что то, что мы делаем, лучше, чем оставаться в лапах путина».

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