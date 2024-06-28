Сезонные ограничения для грузовиков в жару будут действовать с 1 июля — Finance.ua

Сезонные ограничения для грузовиков в жару будут действовать с 1 июля Сегодня 06:03 — Технологии&Авто

Сезонные ограничения для грузовиков в жару будут действовать с 1 июля

На период аномальных повышений температуры воздуха с 1 июля 2024 г. временно вводится сезонное ограничение для движения тяжеловесного транспорта. Ограничение будет действовать для того, чтобы сберечь автомобильные дороги.

Об этом предупредили в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Там отметили, что этого требуют Законы Украины «О дорожном движении» и «Об автомобильных дорогах» и постановление КМУ № 879 «О мерах по сохранению автомобильных дорог общего пользования».

Каких авто это касается, и что делать

Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться при температурных показателях воздуха более +28 градусов Цельсия.

Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось свыше 7 т.

и нагрузкой на ось свыше Ограничения не применяются для транспортных средств, используемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы, военных грузов, товаров двойного назначения и/или имущества, используемого для обороны и другое.



для транспортных средств, используемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы, военных грузов, товаров двойного назначения и/или имущества, используемого для обороны и другое. Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

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На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения установлены запрещающие дорожные знаки и информационные щиты.

Условия и временные ограничения будут пересматриваться в зависимости от прогнозируемой и фактической температуры воздуха.

Ограничение времени будет устанавливаться в зависимости от районирования территории Украины и с учетом действия комендантского часа.

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