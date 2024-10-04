Сезонное оживление: как изменится курс доллара в октябре — Finance.ua

Сезонное оживление: как изменится курс доллара в октябре Сегодня 08:04 — Валюта

Сезонное оживление: как изменится курс доллара в октябре

В октябре ожидает традиционное сезонное оживление валютного рынка за счет больших объемов спроса и предложения. Однако резкого изменения курса доллара ожидать не стоит.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал руководитель службы продаж казначейских продуктов АО «Банк Авангард» Юрий Крохмаль.

«Это будет отражать традиционную для этого периода времени активизацию импортеров (прежде всего электроники и потребительских товаров), а также экспортеров (в том числе аграриев)», — заявил он.

В то же время, подчеркнул эксперт, резкого изменения курса ожидать не стоит, потому что у НБУ есть сильные позиции и достаточное количество ресурсов для того, чтобы продолжать политику гибкости в формировании курса на межбанковском валютном рынке.

Крохмаль считает, что на фоне повышенного спроса может наблюдаться постепенный дрейф в сторону повышения курса доллара, но с высокой вероятностью, рыночный диапазон останется в пределах 41,00−42,00 гривен за 1 доллар.

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«Учитывая ускорение инфляции и ряд инфляционных рисков, на которые НБУ обращает внимание, регулятор скорее будет подвержен ограничению девальвации, чтобы не повышать ценовое давление в экономике», — отметил представитель банка.

Напомним, курс доллара практически не изменился за последние два месяца. В августе он вырос с 41,02 до 41,19 грн/доллар, однако в сентябре снизился до 41,16 грн/доллар.

В НБУ также заявляют о достаточных резервах для поддержания баланса на рынке и недопущения резких колебаний.

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