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Курс доллара в ближайшие дни — мнение банкира

Валюта
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Курс доллара в ближайшие дни — мнение банкира
Курс доллара в ближайшие дни — мнение банкира
Курс доллара в Украине в ближайшие дни до конца текущей недели в банках в наличном сегменте будет находиться в пределах коридора 41,40 — 41,90 грн/долл. Такой прогноз дала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, передает 24 канал.
По ее словам, на днях на валютном рынке будет развиваться обратный курсовый тренд, связанный со многими факторами, один из которых — выплата зарплат украинцам.
Банкир уточнила, что стоимость доллара в ближайшие дни будет умеренно расти. В то же время регулятор будет следовать стратегии управляемой гибкости, чтобы не допустить резких скачков курса доллара, уверена эксперт.
Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 3 октября, официальный курс доллара по отношению к гривне на уровне 41,28 грн/долл., следовательно, гривна ослабла на 3 копейки.
Напомним, аналитик Алексей Козырев прогнозировал, что курс доллара в Украине в ближайшие дни в банках будет находиться в пределах от 40,80 до 41,70 грн/долл., а в обменниках финкомпаний — от 41,00 до 41,65 грн/долл. Что касается курса наличной евровалюты, то в банках он будет колебаться в пределах коридора от 45,35 до 46,70 грн/евро, а в обменниках финкомпаний — от 45,40 до 46,65 грн/евро.
По материалам:
УНІАН
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