Сети фастфуда США избавляются от лука после серии отравлений в McDonald’s — Finance.ua

Сети фастфуда США избавляются от лука после серии отравлений в McDonald’s Сегодня 12:37 — Фондовый рынок

Сети фастфуда США избавляются от лука после серии отравлений в McDonald’s

Сети фастфуда США избавляются от лука после серии отравлений в McDonald’s. Сети фастфуда США начали убирать свежий лук из своих блюд после того, как этот овощ был назван вероятным источником вспышки кишечной палочки в ресторанах McDonald’s, в результате которого заболели 49 человек, один человек умер.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Restaurant Brands International, материнская компания конкурента McDonald’s — Burger King, а также Yum Brands заявили, что убирают свежий лук из меню. Приблизительно 5% ресторанов Burger King изъяли лук из блюд, сообщил представитель Burger King.

McDonald’s в четверг сообщил, что поставщиком нарезанного лука была компания Taylor Farms, и этот лук уже изъяли из ресторанов. Компания отозвала несколько партий желтого лука, произведенного на предприятии в Колорадо, как говорится в сообщении об отзыве в среду от US Foods, одного из крупнейших поставщиков продуктов питания в США.

Около 5% ресторанов Burger King также получают поставки от Taylor Farms, но представитель компании отметил, что Burger King еще не получил никаких уведомлений от органов здравоохранения и никаких случаев заболевания в сети не было зафиксировано. Yum, управляющая сетями KFC, Pizza Hut и Taco Bell, заявила, что убирает лук «из-за излишней осторожности».

В четверг также Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) подтвердило, что Taylor Farms является поставщиком для пострадавших ресторанов McDonald’s и что компания начала добровольный отзыв.

«Желтый лук был продан другим клиентам сферы общественного питания. Клиенты, получившие отозванный лук, были непосредственно проинформированы об отзыве», — заявил представитель FDA для Reuters.

Дистрибьюторы продуктов питания, такие как US Foods и Sysco Corp, также сообщили клиентам об отзыве.

«Sysco уведомила своих клиентов и ограниченное количество наших заведений об инструкциях по отзыву желтого лука, инициированному поставщиком», — сказал представитель компании.

Американский регулятор здравоохранения добавил, что работает с федеральными и региональными партнерами и привлеченными компаниями, чтобы выяснить, является ли именно лук источником этой вспышки.

Економічна Правда По материалам:

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