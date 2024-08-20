Сеть McDonald’s в Украине нарастила прибыль на 82% — Finance.ua

Сеть McDonald’s в Украине нарастила прибыль на 82% Сегодня 23:21 — Фондовый рынок

Сеть McDonald’s в Украине нарастила прибыль на 82%

За I полугодие 2024 года выручка сети ресторанов McDonald’s в Украине выросла на 44%, до 7,8 млрд грн, свидетельствуют данные YouControl. Прибыль компании увеличилась на 82% по сравнению с I полугодием 2023-го и достигла 874,8 млн грн.

За январь-июнь 2024 года выручка предприятия с иностранными инвестициями «Макдональдс Юкрейн ЛТД» выросла до 7,8 млрд грн. Это на 44% больше, чем в I полугодии 2023 года — тогда его выручка составила 5,4 млрд грн.

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Прибыль McDonald’s в Украине за I полугодие 2024-го достигла 874,8 млн грн. Рост — более 82% по сравнению с январем-июнем 2023 года. Тогда компания закончила полугодие с прибылью в 479,8 млн грн.

За I полугодие 2024 года компания закрыла на реконструкцию ресторан возле Центрального железнодорожного вокзала Киева и открыла одно новое заведение в Черновцах. Сеть McDonald’s в Украине насчитывает около 100 ресторанов.

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