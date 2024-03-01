Сеть магазинов Zara готовится вернуться в Украину — Financial Times — Finance.ua
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Сеть магазинов Zara готовится вернуться в Украину — Financial Times

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Сеть магазинов Zara готовится вернуться в Украину — Financial Times
Сеть магазинов Zara готовится вернуться в Украину — Financial Times
Сеть магазинов Zara готовится снова открыть магазины в Украине после двухлетнего перерыва.
Об этом пишет Financial Times.
Испанский владелец Zara, Inditex, сообщил местным арендодателям, что в начале апреля он начнет снова открывать свои магазины в Украине.
Inditex планирует вновь открыть 50 из более чем 80 магазинов в стране, сообщила компания Financial Times. Возобновление работы начнут с 20 магазинов, в том числе в торговых центрах Киева.
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В компании подчеркнули, что Inditex будет отдавать приоритет безопасности сотрудников и клиентов и адаптировать свои планы к рыночным обстоятельствам. Некоторые украинские сотрудники уже отправлены на обучение в Польшу для подготовки к возвращению на работу.
Inditex закрыла свои магазины в Украине — среди которых бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti и Bershka — 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения россии. С тех пор компания прекратила доставку товаров в Украину, но продолжала платить налоги и заработную плату своим сотрудникам.
Inditex также сохраняла свои договоры аренды с арендодателями во время закрытия магазина, но не разглашает, на каких условиях.
По материалам:
Економічна Правда
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