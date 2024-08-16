Сервисы такси, аренды жилья и маркетплейсы обяжут передавать ГНС информацию о доходах пользователей — Finance.ua

Сервисы такси, аренды жилья и маркетплейсы обяжут передавать ГНС информацию о доходах пользователей Сегодня 16:01 — Личные финансы

Сервисы такси, аренды жилья и маркетплейсы обяжут передавать ГНС информацию о доходах пользователей

Операторов цифровых платформ (такси, аренда недвижимости, маркет-плейсы и приложения для продажи товаров и услуг) планируют обязать собирать информацию о доходах лиц, использующих эти платформы для продажи своих товаров и услуг. Эту информацию нужно будет представлять в Государственную налоговую службу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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«В Украине планируется установление обязанности для операторов цифровых платформ, таких как онлайн-сервисы, предлагающие услуги такси, аренды недвижимости, маркет-плейсы и приложения для продажи товаров и услуг, осуществлять сбор определенной информации о пользователях таких цифровых ресурсов и ежегодно подавать в Государственную налоговую службу Украины отчет о доходах, которые они получают от осуществления определенных видов деятельности», — говорится в сообщении.

Заместитель министра финансов Светлана Воробей отметила, что обеспечение прозрачной и справедливой налоговой среды является одним из приоритетов Министерства финансов Украины в налоговой сфере.

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«Введение отчетности операторов цифровых платформ будет способствовать гармонизации национального налогового законодательства с правом Европейского Союза и повышению налоговой культуры налогоплательщиков», — отметила она.

Минфин совместно с Программой Европейского Союза по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM) осуществляет подготовительные меры по присоединению Украины к международному автоматическому обмену информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

В дальнейшем ГНС будет направлять отчеты о доходах подотчетных продавцов-нерезидентов компетентным органам юрисдикций-партнеров, являющихся сторонами Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Напомним, Украина присоединится к международной системе обмена финансовой информацией. Осенью состоится первый обмен информацией о финансовых счетах в соответствии с Общим стандартом отчетности CRS. С 30 сентября Украина начнет получать соответствующую информацию о счетах от налоговых органов других стран по отношению к резидентам Украины.

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