Сервисы такси, аренды жилья и маркетплейсы обяжут передавать ГНС информацию о доходах пользователей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сервисы такси, аренды жилья и маркетплейсы обяжут передавать ГНС информацию о доходах пользователей

Личные финансы
123
Сервисы такси, аренды жилья и маркетплейсы обяжут передавать ГНС информацию о доходах пользователей
Сервисы такси, аренды жилья и маркетплейсы обяжут передавать ГНС информацию о доходах пользователей
Операторов цифровых платформ (такси, аренда недвижимости, маркет-плейсы и приложения для продажи товаров и услуг) планируют обязать собирать информацию о доходах лиц, использующих эти платформы для продажи своих товаров и услуг. Эту информацию нужно будет представлять в Государственную налоговую службу.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Читайте также
«В Украине планируется установление обязанности для операторов цифровых платформ, таких как онлайн-сервисы, предлагающие услуги такси, аренды недвижимости, маркет-плейсы и приложения для продажи товаров и услуг, осуществлять сбор определенной информации о пользователях таких цифровых ресурсов и ежегодно подавать в Государственную налоговую службу Украины отчет о доходах, которые они получают от осуществления определенных видов деятельности», — говорится в сообщении.
Заместитель министра финансов Светлана Воробей отметила, что обеспечение прозрачной и справедливой налоговой среды является одним из приоритетов Министерства финансов Украины в налоговой сфере.
Читайте также
«Введение отчетности операторов цифровых платформ будет способствовать гармонизации национального налогового законодательства с правом Европейского Союза и повышению налоговой культуры налогоплательщиков», — отметила она.
Минфин совместно с Программой Европейского Союза по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM) осуществляет подготовительные меры по присоединению Украины к международному автоматическому обмену информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.
Место для вашей рекламы
В дальнейшем ГНС будет направлять отчеты о доходах подотчетных продавцов-нерезидентов компетентным органам юрисдикций-партнеров, являющихся сторонами Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.
Напомним, Украина присоединится к международной системе обмена финансовой информацией. Осенью состоится первый обмен информацией о финансовых счетах в соответствии с Общим стандартом отчетности CRS. С 30 сентября Украина начнет получать соответствующую информацию о счетах от налоговых органов других стран по отношению к резидентам Украины.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.