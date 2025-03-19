Семья Трампа получит $390 млн от проекта World Liberty Financial — Finance.ua

Семья Трампа получит $390 млн от проекта World Liberty Financial Сегодня 02:33 — Криптовалюта

Семья Трампа получит $390 млн от проекта World Liberty Financial

Платформа World Liberty Financial заявила о завершении второго раунда продаж токенов WLFI, что принесло проекту в общей сложности $550 млн. Из этой суммы семья президента США Дональда Трампа имеет право на около $390 млн.

Проект был запущен в сентябре 2024 года при поддержке как самого политика, так и его сыновей. Это фактически лендинговый протокол в сети Ethereum.

Вскоре после запуска и публикации технической документации стало известно, что семья Трампа имеет право на 75% доходов проекта. Именно такая часть принадлежит компании DT Marks DEFI LLC, тесно связанной с президентом.

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Это подтверждает и так называемый gold paper платформы.

«По условиям договора, DT Marks DEFI LLC согласилась приложить разумные усилия, чтобы попросить владельцев и руководителей компании, включая Дональда Трампа, время от времени рекламировать WLFI и протокол WLFI. […] За эти услуги и права World Liberty Financial соглашается, что DT Marks DEFI LLC получит 22,5 млрд токенов WLFI и право на получение 75% чистой выручки от протокола», — говорится в gold paper.

В том же документе говорится, что $30 млн из суммы поступлений направят на мультиподписной кошелек для покрытия операционных расходов, расходов на маркетинг и обязательств. 75% от остальных средств — это $390 млн.

Примечательно, до президентских выборов в США продажи токенов WLFI проходили вяло. На начальном этапе команде проекта удалось собрать только около $15 млн, что заставило разработчиков сократить план по привлечению средств на 90%.

Позже платформа получила $30 млн от основателя TRON Джастина Сана. Это фактически сделало проект прибыльным для семьи Трампа, поскольку привлеченной суммы хватило для преодоления порога с начала выплат партнерам платформы.

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